Бастрыкин потребовал доклад об убийстве школьницы из ХМАО

Глава СКР Александр Бастрыкин взял под контроль расследование убийства школьницы из Нягани Фото: Wikimedia

новость из сюжета Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Глава СКР Александр Бастрыкин дал поручение югорским следователям доложить о ходе расследования убийства 12-летней девочки из Нягани, которое было совершено в 2011 году. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе российского следственного комитета.

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по ХМАО-Югре Мокшину М.В. доложить о ходе расследования уголовного дела по факту смерти ребенка в 2011 году (п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ). Тело 12-летней девочки было обнаружено в канализационном колодце, расположенном в лесном массиве недалеко от одного из многоэтажных домов города Нягани ХМАО-Югры», — говорится в сообщении СКР на официальном сайте.

Примечательно, что спустя пять дней после совершения преступления, подозреваемый в убийстве тюменской школьницы, которая пропала в конце июня этого года, а в августе была найдена убитой, Виталий Бережной уволился из правоохранительных органов. В 2011 году он являлся помощником участкового в Нягани. Теперь силовики пытаются установить возможную связь между двумя этими убийствами.

9-летняя девочка пропала в Тюмени 30 июня, а 19 августа ее тело было обнаружено. 25 августа по подозрению в убийстве ребенка был задержан Бережной, который признался в том, что изнасиловал и убил школьницу.