Чубайс: Путин увел Россию с «тупого» пути развития

Чубайс напомнил, что мир находится в стадии энергетического перехода от невозобновляемых источников энергии к чистым Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Спецпредставитель президента РФ, а также гендиректор «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что Владимир Путин увел Россию с пути, который бы обернулся глобальным отставанием страны. Об этом Чубайс рассказал на Гайдаровском форуме.

«Первая стратегия [игнорирование необходимости энергетического перехода], если уйти от дипломатии, называется тупой, а вторая smart strategy [умная стратегия]. Для меня фундаментально важно, что Россия до самого последнего времени находилась в развилке. У нас были очень влиятельные силы. которые категорически настаивали на первой стратегии. Точку поставил президент России Путин Владимир Владимирович, который ясно сказал в октябре прошлого года: Россия принимает целеполагание в виде углеродной нейтральности не позже, чем (на) 2060 год», — заявил Анатолий Чубайс.

Он пояснил, что умная стратегия означает пересмотр энергетической системы и переход к чистым источникам энергии, при этом сохраняя максимальное использование существующих преимуществ. По мнению чиновника, если бы Россия пошла по «тупому пути», то через 20-30 лет она бы чувствовала себя также, как страна без интернета.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, то приблизительно через 20 лет нефть перестанет быть основным экспортным товаром РФ и основным источником пополнения бюджета. Он пояснил, что в мире начинается энергопереход и декарбонизация экономики.

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