Доктор Мясников пояснил, кому опасно нырять в прорубь на крещение

14 января 2022 в 15:14 Размер текста - 17 +

Нырять в прорубь без подготовки — это удар по организму, отметил Александр Мясников Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Нырять в прорубь на крещение противопоказано людям с любыми хроническими заболеваниями, болезнями сердца, тяжелыми сосудистыми проблемами, диабетом и хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, даже здоровым людям следует заранее готовиться к тому, чтобы окунуться в ледяную воду, рассказал URA.RU главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. «Нырять в прорубь противопоказано любым хроническим больным, сердечникам 100% противопоказано, людям с диагнозами стенокардия, нерегулируемая гипертония, тяжелыми сосудистыми заболеваниями, диабетом, хронической обструктивной болезнью легких», — пояснил Александр Мясников. По словам врача, даже здоровым людям не желательно нырять в прорубь без подготовки, так как это удар по организму. «Это надо делать трезвым и хотя бы в оставшиеся дни подготовиться. Принимать холодный душ, ходить босиком по снегу. Потому что когда человек раздевается и прыгает в прорубь, у него ощущение, что его переехала электричка. Кроме того, достаточно сложно выходить из теплого помещения и сразу окунаться в прорубь. Я, перед тем как нырять, хожу по холоду, охлаждаюсь и уже потом иду в воду. Но опять же без подготовки это сложно», — отметил Мясников. Ежегодно 19 января православные верующие отмечают праздник — Крещение Господне. В этот день люди окунаются в прорубь, так как вода в ней в такой день считается священной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нырять в прорубь на крещение противопоказано людям с любыми хроническими заболеваниями, болезнями сердца, тяжелыми сосудистыми проблемами, диабетом и хронической обструктивной болезнью легких. Кроме того, даже здоровым людям следует заранее готовиться к тому, чтобы окунуться в ледяную воду, рассказал URA.RU главный врач больницы имени Жадкевича, телеведущий Александр Мясников. «Нырять в прорубь противопоказано любым хроническим больным, сердечникам 100% противопоказано, людям с диагнозами стенокардия, нерегулируемая гипертония, тяжелыми сосудистыми заболеваниями, диабетом, хронической обструктивной болезнью легких», — пояснил Александр Мясников. По словам врача, даже здоровым людям не желательно нырять в прорубь без подготовки, так как это удар по организму. «Это надо делать трезвым и хотя бы в оставшиеся дни подготовиться. Принимать холодный душ, ходить босиком по снегу. Потому что когда человек раздевается и прыгает в прорубь, у него ощущение, что его переехала электричка. Кроме того, достаточно сложно выходить из теплого помещения и сразу окунаться в прорубь. Я, перед тем как нырять, хожу по холоду, охлаждаюсь и уже потом иду в воду. Но опять же без подготовки это сложно», — отметил Мясников. Ежегодно 19 января православные верующие отмечают праздник — Крещение Господне. В этот день люди окунаются в прорубь, так как вода в ней в такой день считается священной.