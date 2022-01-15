Путин дал Мишустину важное поручение по борьбе с пандемией

Президент поручил доработать законопроект, разработанный Роспотребнадзором Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Правительство РФ до конца января должно доработать программу санитарно-эпидемиологического благополучия населения. С таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Правительству Российской Федерации обеспечить доработку проекта федерального закона № 17357—8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения», обратив особое внимание на необходимость: обеспечения неукоснительного соблюдения прав граждан и учета всех возможных жизненных ситуаций при реализации соответствующего федерального закона», — указано на официальном сайте президента России.

Также Путин потребовал упростить получение справки о вакцинации от COVID, медотвода либо о факте перенесенной болезни. А также проработать вопрос того, как данный законопроект влияет на деятельность организаций в сфере экономики. Кабмину необходимо выполнить эти поручения до 30 января, объединив усилия с палатами Федерального Собрания, объединениями работодателями и представителей общественности.

Данный законопроект разработал Роспотребнадзор. По их заявлению, он может существенно повлиять сразу на несколько сфер жизни россиян. Дополнениями в законопроект ведомство расширяет свои полномочия и возможности.

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