18 ноября 2021

Роспотребнадзор хочет ужесточить контроль над россиянами

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Роспотребнадзор проверяет детский сад и магазин на соблюдение противоковидных мер. Челябинск, роспотребнадзор, ильиных евгений
Участники рынка недовольны новыми поправками в закон Фото:
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В России повсеместно введут QR-коды

Поправки к закону «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», которые разработал Роспотребнадзор, в том числе из-за пандемии коронавирусной инфекции, могут существенно повлиять сразу на несколько сфер жизни россиян. Дополнениями в законопроект ведомство расширяет свои полномочия и возможности.

«Речь идет об окончательной федерализации Роспотребнадзора, усилении его влияния на промышленность, в первую очередь пищевую, исключительном положении ведомства в отношениях с бизнесом и создании в РФ института санитарного расследования. Закон официально вносится и „временная изоляция больного (подозрительного), лиц, контактировавших с больными инфекционными заболеваниями“ — то есть карантин в медицинском смысле — в отношении физических лиц», — отмечает издание «Коммерсант».

Судя по поправкам, ведомство отказывается от надзора в сфере медицинской и фармацевтической деятельности, обращения с ядерными материалами. Однако основное недовольство участников рынка вызвало его предложение о контроле качества продуктов питания на уровне производства.

Ранее Роспотребнадзор назвал условие для выдачи QR-кодов непривитым. Уровень антител является предметом научных дискуссий во всем мире, пишет «Национальная служба новостей». Также в ведомстве указали на то, что сейчас нигде в мире документы об иммунном статусе не выдаются на основании замера уровня антител, так что вопрос, кому выдавать QR-коды, остается сложным, добавляет MK.RU.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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