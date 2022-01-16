В университете при правительстве анонсировали выплату пенсионерам

В России проиндексируют пенсии на 8,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В феврале 2022 года неработающие пенсионеры могут получить доначисления выплаты за январь на размер дополнительной индексации 2,7%. Об этом заявил бывший замминистр здравоохранения и социального развития РФ, профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов.

«ПФР осуществит пересчет пенсий неработающим пенсионерам. Если ранее им индексация была произведена за январь в размере 5,9%, то далее доначисляется пенсия на размер дополнительной индексации 2,7%. Скорее всего, просто эта сумма будет доплачена в февральской пенсии, которая всем неработающим пенсионерам будет пересчитана по ставке индексации 8,6%», — сказал Сафонов в интервью радио «Комсомольская правда».

Ранее президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России предложил повысить пенсии в России на 8,6%. До этого в бюджете была заложена индексация в 5,9%. По его словам, принятые ранее решения не позволят компенсировать россиянам увеличение их расходов из-за роста инфляции. Он также подчеркнул, что пенсии должны индексироваться по уровню фактической инфляции.

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