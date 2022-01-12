Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с правительством РФ. Трансляция заседания ведется на youtube-канале «Россия24».
«Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — заявил российский лидер. Путин поручил правительству России подготовить необходимые предложения по данному вопросу в самое ближайшее время.
В ходе своей итоговой пресс-конференции 23 декабря 2021 года президент заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Он также подчеркнул, что пенсии должны индексироваться по уровню фактической инфляции.
Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с правительством РФ. Трансляция заседания ведется на youtube-канале «Россия24». «Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — заявил российский лидер. Путин поручил правительству России подготовить необходимые предложения по данному вопросу в самое ближайшее время. В ходе своей итоговой пресс-конференции 23 декабря 2021 года президент заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Он также подчеркнул, что пенсии должны индексироваться по уровню фактической инфляции.