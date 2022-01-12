Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%

Путин хочет улучшить жизнь пенсионеров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии выше уровня инфляции — на 8,6%. Об этом он заявил на совещании с правительством РФ. Трансляция заседания ведется на youtube-канале «Россия24».

«Следует покрыть расходы наших пенсионеров из-за инфляции. Поэтому предлагаю проиндексировать пенсии чуть выше инфляции: не на 8,4%, а на 8,6%, с небольшим зазором, потому что окончательных цифр по инфляции пока нет», — заявил российский лидер. Путин поручил правительству России подготовить необходимые предложения по данному вопросу в самое ближайшее время.

В ходе своей итоговой пресс-конференции 23 декабря 2021 года президент заявил, что правительство РФ должно сделать все, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Он также подчеркнул, что пенсии должны индексироваться по уровню фактической инфляции.