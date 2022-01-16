В Магнитогорске ищут мужчину, нападающего на прохожих с ножом

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Клипарт
Полиция разыскивают мужчину, который нападает на жителей с ножом Фото:

В Магнитогорске полиция разыскивает неизвестного, напавшего с ножом на жителя города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пострадавший скончался в больнице.

«Родных предупредите. По Гортеатру ходит мужик с ножом, полчаса назад нашего Мишу истыкал ножом», — написали 14 января в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что неизвестный выскочил на проезжую часть проспекта Пушкина. Он пытался остановить машины, а когда стал бить по лобовому стеклу одного из автомобилей, водитель вышел и получил удар ножом. Все это произошло на глазах жены погибшего, которая была в салоне.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение возможного подозреваемого», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Там уточнили, что пострадавший мужчина скончался.

Неадекватного мужчину засняли камеры видеонаблюдения. Жители пишут, что безумец продолжает пугать прохожих.

Появились приметы мужчины, который нападает на людей с ножом
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В Магнитогорске полиция разыскивает неизвестного, напавшего с ножом на жителя города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пострадавший скончался в больнице. «Родных предупредите. По Гортеатру ходит мужик с ножом, полчаса назад нашего Мишу истыкал ножом», — написали 14 января в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что неизвестный выскочил на проезжую часть проспекта Пушкина. Он пытался остановить машины, а когда стал бить по лобовому стеклу одного из автомобилей, водитель вышел и получил удар ножом. Все это произошло на глазах жены погибшего, которая была в салоне. «Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение возможного подозреваемого», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Там уточнили, что пострадавший мужчина скончался. Неадекватного мужчину засняли камеры видеонаблюдения. Жители пишут, что безумец продолжает пугать прохожих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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