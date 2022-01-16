В Магнитогорске ищут мужчину, нападающего на прохожих с ножом

Полиция разыскивают мужчину, который нападает на жителей с ножом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Магнитогорске полиция разыскивает неизвестного, напавшего с ножом на жителя города. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, пострадавший скончался в больнице.

«Родных предупредите. По Гортеатру ходит мужик с ножом, полчаса назад нашего Мишу истыкал ножом», — написали 14 января в паблике «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы сообщили, что неизвестный выскочил на проезжую часть проспекта Пушкина. Он пытался остановить машины, а когда стал бить по лобовому стеклу одного из автомобилей, водитель вышел и получил удар ножом. Все это произошло на глазах жены погибшего, которая была в салоне.

«Сотрудниками полиции проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Устанавливается местонахождение возможного подозреваемого», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД России по региону. Там уточнили, что пострадавший мужчина скончался.

Неадекватного мужчину засняли камеры видеонаблюдения. Жители пишут, что безумец продолжает пугать прохожих.

Появились приметы мужчины, который нападает на людей с ножом Паблик «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

Жительница Магнитогорска рассказала, как мужчина пытался напасть на нее с ребенком Паблик «Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте»

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам