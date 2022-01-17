В России расширят использование маткапитала

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Николай Цуканов с рабочим визитом в городе Карабаше. Челябинская область , детский сад, дети
Маткапиталом можно будет оплатить детсад, открытый ИП Фото:

Правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования материнского капитала. С помощью субсидии можно будет оплатить пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Важная инициатива, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу — это разрешение использование материнского капитала для оплаты детских садов, открытых ИП. Инициатива поддержана правительством», — передает слова Турчака пресс-служба партии.

По словам Турчака, также готовятся к принятию законопроекты о бесплатной госпитализации родителей вместе с детьми-инвалидами любого возраста. Еще в ЕР планируют разрешить получать пенсию по потере кормильца 18-летним выпускникам школ, которые готовятся к поступлению в вуз или колледж.

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Правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования материнского капитала. С помощью субсидии можно будет оплатить пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Важная инициатива, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу — это разрешение использование материнского капитала для оплаты детских садов, открытых ИП. Инициатива поддержана правительством», — передает слова Турчака пресс-служба партии. По словам Турчака, также готовятся к принятию законопроекты о бесплатной госпитализации родителей вместе с детьми-инвалидами любого возраста. Еще в ЕР планируют разрешить получать пенсию по потере кормильца 18-летним выпускникам школ, которые готовятся к поступлению в вуз или колледж.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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