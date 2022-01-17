В России расширят использование маткапитала

Правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования материнского капитала. С помощью субсидии можно будет оплатить пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
«Важная инициатива, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу — это разрешение использование материнского капитала для оплаты детских садов, открытых ИП. Инициатива поддержана правительством», — передает слова Турчака пресс-служба партии.
По словам Турчака, также готовятся к принятию законопроекты о бесплатной госпитализации родителей вместе с детьми-инвалидами любого возраста. Еще в ЕР планируют разрешить получать пенсию по потере кормильца 18-летним выпускникам школ, которые готовятся к поступлению в вуз или колледж.
Правительство России поддержало инициативу о расширении перечня возможностей использования материнского капитала. С помощью субсидии можно будет оплатить пребывание ребенка в детском саду, который создан индивидуальным предпринимателем, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. «Важная инициатива, которая коснется миллионов семей с детьми и входит в народную программу — это разрешение использование материнского капитала для оплаты детских садов, открытых ИП. Инициатива поддержана правительством», — передает слова Турчака пресс-служба партии. По словам Турчака, также готовятся к принятию законопроекты о бесплатной госпитализации родителей вместе с детьми-инвалидами любого возраста. Еще в ЕР планируют разрешить получать пенсию по потере кормильца 18-летним выпускникам школ, которые готовятся к поступлению в вуз или колледж.