Лавров обвинил США во лжи о провокациях РФ на Украине

17 января 2022 в 17:49 Размер текста - 17 +

Лавров заявил о дезинформации со стороны США Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Дипломатический скандал: обострение отношений России и США Чиновники администрации США распространили дезинформацию о том, что Россия якобы готовит провокацию, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии. «Американские официальные лица сказали и на счет самой темы вторжения, так называемого, России на Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем г-жа Джен Псаки (пресс-секретарь Белого дома — прим. ред.) сказала: „Как это было в 2014 году“», — подчеркнул Лавров. Трансляцию конференции вел канал RT. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Москве будут считать новости о вторжении войск на Украину фальшивыми до тех пор, пока это не будет доказано. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что западным странам необходимо ввести новые санкции против России, а отменить их можно только в случае, если Москва откажется от военной эскалации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Чиновники администрации США распространили дезинформацию о том, что Россия якобы готовит провокацию, чтобы получить предлог для вторжения на Украину. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Хорватии. «Американские официальные лица сказали и на счет самой темы вторжения, так называемого, России на Украину, в частности распространив полную дезинформацию о том, что мы готовим провокацию с нападением чуть ли не на русскоязычное население на Донбассе, чтобы получить предлог для того самого вторжения. Причем г-жа Джен Псаки (пресс-секретарь Белого дома — прим. ред.) сказала: „Как это было в 2014 году“», — подчеркнул Лавров. Трансляцию конференции вел канал RT. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Москве будут считать новости о вторжении войск на Украину фальшивыми до тех пор, пока это не будет доказано. Бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявлял, что западным странам необходимо ввести новые санкции против России, а отменить их можно только в случае, если Москва откажется от военной эскалации.