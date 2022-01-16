В Кремле ждут доказательств вторжения России на Украину

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Семнадцатая ежегодная пресс-конференция президента РФ. Москва, песков дмитрий, портрет
Дмитрий Песков заявил, что заявление о вторжении России на Украину является фальшивым Фото:

Правительство России будет считать новости о вторжении войск на Украину фальшивыми до тех пор, пока это не будет доказано. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы живем в мире фальшивых обвинений, фальшивых новостей и в мире лжи. До тех пор, пока это каким-то образом не будет доказано […], мы будем продолжать считать, что это фальшивые новости», — заявил Песков в интервью CNN.

По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посла Вашингтона в НАТО Курта Волкера, западным странам необходимо ввести новые санкции против России. При этом Запад сможет отменить эти санкции только в случае, если РФ откажется от военной эскалации.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы западные страны внесли ясность по поводу санкций в отношении России. По его мнению, отсутствие подробностей может заставить официальные лица РФ усомниться в том, что Запад будет действовать в ответ на возможное вторжение на Украину.

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Правительство России будет считать новости о вторжении войск на Украину фальшивыми до тех пор, пока это не будет доказано. Об это сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Мы живем в мире фальшивых обвинений, фальшивых новостей и в мире лжи. До тех пор, пока это каким-то образом не будет доказано […], мы будем продолжать считать, что это фальшивые новости», — заявил Песков в интервью CNN. По мнению бывшего спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посла Вашингтона в НАТО Курта Волкера, западным странам необходимо ввести новые санкции против России. При этом Запад сможет отменить эти санкции только в случае, если РФ откажется от военной эскалации. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы западные страны внесли ясность по поводу санкций в отношении России. По его мнению, отсутствие подробностей может заставить официальные лица РФ усомниться в том, что Запад будет действовать в ответ на возможное вторжение на Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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