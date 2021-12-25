В США хотят заранее ввести санкции против РФ за войну с Украиной

26 декабря 2021 в 08:35 Размер текста - 17 +

Запад должен отменить санкции только в случае отказа России от вторжения на Украину, считает Курт Волкер Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Война на Украине Запад должен ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее вторжение на Украину. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посол Вашингтона в НАТО Курт Волкер. «Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия сделает что-то худшее, тогда (и только тогда) Запад примет новые санкции. Теперь необходимо изменить динамику — Запад должен ввести новые санкции сейчас и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — заявил Курт Волкер в своем материале для сайта Центра анализа европейской политики (CEPA). Еще одна инициатива бывшего посла — увеличение военной помощи Украине. По мнению Волкера, президенту США Джо Байдену нужно оперативно обработать запросы, с которыми недавно к Вашингтону обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Также посол предлагает инвестировать в энергетическую безопасность Киева и «держать Россию в догадках» — Москва должна быть не уверена в следующих шагах Запада. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы западные страны внесли ясность по поводу санкций в отношении России. По его мнению, отсутствие подробностей может заставить официальные лица РФ усомниться в том, что Запад будет действовать в ответ на возможное вторжение на Украину. С идеей ввести в отношении России превентивные санкции также выступил президент республики Владимир Зеленский. По его мнению, ограничения не позволят Москву разместить ядерное оружие в Беларуси, передает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Запад должен ввести новые санкции в отношении России, чтобы предотвратить ее вторжение на Украину. Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины, экс-посол Вашингтона в НАТО Курт Волкер. «Текущая политика Запада заключается в том, что если Россия сделает что-то худшее, тогда (и только тогда) Запад примет новые санкции. Теперь необходимо изменить динамику — Запад должен ввести новые санкции сейчас и согласиться на снятие этих санкций только в том случае, если Россия откажется от военной эскалации», — заявил Курт Волкер в своем материале для сайта Центра анализа европейской политики (CEPA). Еще одна инициатива бывшего посла — увеличение военной помощи Украине. По мнению Волкера, президенту США Джо Байдену нужно оперативно обработать запросы, с которыми недавно к Вашингтону обратился министр обороны Украины Алексей Резников. Также посол предлагает инвестировать в энергетическую безопасность Киева и «держать Россию в догадках» — Москва должна быть не уверена в следующих шагах Запада. Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба потребовал, чтобы западные страны внесли ясность по поводу санкций в отношении России. По его мнению, отсутствие подробностей может заставить официальные лица РФ усомниться в том, что Запад будет действовать в ответ на возможное вторжение на Украину. С идеей ввести в отношении России превентивные санкции также выступил президент республики Владимир Зеленский. По его мнению, ограничения не позволят Москву разместить ядерное оружие в Беларуси, передает «Национальная служба новостей».