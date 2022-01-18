18 января 2022
17 января 2022

Курганские заключенные хотят переехать в другие регионы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие сквера памяти ветеранам ВОВ тружеников тыла и ветеранов Уголовно-исполнительной системы. Курган, колючая проволока, исправительная колония 1
Количество обращений от заключенных с просьбой о переезде выросло на 24% Фото:

Заключенные Курганской области в 2021 году подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения других регионов. По сравнению с 2020 годом количество таких обращений увеличилось на 24%. Данная информация размещена на сайте УФСИН России по Курганской области.

«В течение 2021 года поступило 107 обращений от осужденных о возможности перевода в исправительные учреждения других регионов по месту жительства родственников, что на 24% выше аналогичного показателя прошлого года. Остальные обращения были посвящены порядку отбывания наказания и возможности условно-досрочного освобождения», — указано в сообщении.

В 2021 году сотрудники УФСИН ответили на 1527 обращений. В ведомстве отметили, что осужденные не отправляли обращения по вопросам, связанным с соблюдением прав. Сотрудники УФСИН добавили, что в 2021 году количество писем по теме медобслуживания снизилось на 37,5%.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Заключенные Курганской области в 2021 году подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения других регионов. По сравнению с 2020 годом количество таких обращений увеличилось на 24%. Данная информация размещена на сайте УФСИН России по Курганской области. «В течение 2021 года поступило 107 обращений от осужденных о возможности перевода в исправительные учреждения других регионов по месту жительства родственников, что на 24% выше аналогичного показателя прошлого года. Остальные обращения были посвящены порядку отбывания наказания и возможности условно-досрочного освобождения», — указано в сообщении. В 2021 году сотрудники УФСИН ответили на 1527 обращений. В ведомстве отметили, что осужденные не отправляли обращения по вопросам, связанным с соблюдением прав. Сотрудники УФСИН добавили, что в 2021 году количество писем по теме медобслуживания снизилось на 37,5%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...