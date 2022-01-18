Курганские заключенные хотят переехать в другие регионы

Заключенные Курганской области в 2021 году подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения других регионов. По сравнению с 2020 годом количество таких обращений увеличилось на 24%. Данная информация размещена на сайте УФСИН России по Курганской области.
«В течение 2021 года поступило 107 обращений от осужденных о возможности перевода в исправительные учреждения других регионов по месту жительства родственников, что на 24% выше аналогичного показателя прошлого года. Остальные обращения были посвящены порядку отбывания наказания и возможности условно-досрочного освобождения», — указано в сообщении.
В 2021 году сотрудники УФСИН ответили на 1527 обращений. В ведомстве отметили, что осужденные не отправляли обращения по вопросам, связанным с соблюдением прав. Сотрудники УФСИН добавили, что в 2021 году количество писем по теме медобслуживания снизилось на 37,5%.
Заключенные Курганской области в 2021 году подали 107 обращений с просьбой переехать в исправительные учреждения других регионов. По сравнению с 2020 годом количество таких обращений увеличилось на 24%. Данная информация размещена на сайте УФСИН России по Курганской области. «В течение 2021 года поступило 107 обращений от осужденных о возможности перевода в исправительные учреждения других регионов по месту жительства родственников, что на 24% выше аналогичного показателя прошлого года. Остальные обращения были посвящены порядку отбывания наказания и возможности условно-досрочного освобождения», — указано в сообщении. В 2021 году сотрудники УФСИН ответили на 1527 обращений. В ведомстве отметили, что осужденные не отправляли обращения по вопросам, связанным с соблюдением прав. Сотрудники УФСИН добавили, что в 2021 году количество писем по теме медобслуживания снизилось на 37,5%.