Что происходит с авиарейсами в России 6 ноября 2025: задержки и отмены, онлайн-табло

Ситуация с задержками авиарейсов в российских аэропортах остается напряженной. По состоянию на утро 6 ноября 2025 года, десятки внутренних и международных рейсов задерживаются или отменены. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний. Подробнее в материале URA.RU.

Ситуация с задержками авиарейсов 6 ноября 2025

6 ноября 2025 года десятки авиарейсов задерживаются или отменены в российских аэропортах. Причиной возникновения критической ситуации стали введенные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова, Иванова, Пензы, Ульяновска, Ярославля, Краснодара, Владикавказа, Грозного, Оренбурга и Уфы. Ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов в условиях беспилотной опасности. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

Аэропорт Махачкалы приостановил работу на неопределенный срок. Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Ограничения в аэропорту введены с 08:35 мск после атаки беспилотного летательного аппарата на Каспийск. Пассажирам рекомендуется внимательно следить за обновлениями онлайн-табло и информацией от авиакомпаний.

Задержки и отмены рейсов в московских аэропортах 6 ноября 2025

Отмены и задержки авиарейсов во Внуково 6 ноября 2025

В аэропорту Внуково зафиксированы значительные задержки на вылет. Рейс компании FLYONE Armenia в Ереван задержан до 10:15 вместо планового вылета в 09:30. Авиарейс авиакомпании UT в Грозный задержан до 14:00 при первоначальном расписании вылета в 09:30. Рейс компании «Победа» в Стамбул перенесен с 10:20 на 12:00. Вылет авиарейса в Краснодар задержан до 12:00 вместо 11:10. Среди отмен зафиксирована отмена рейса компании Азимут в Апатиты, первоначально запланированного на 17:00.

На прилет задерживаются рейсы из Грозного UT— совершат посадку в 13:34 вместо 08:50. Рейс из Владикавказа задержан — совершит посадку в 12:39 вместо 09:20. Самолет из Сочи совершит посадку в 12:58 вместо 12:20. Также отменены рейсы в Апатиты (22:45) и рейс Азимут в Апатиты (17:00).

Отмены и задержки авиарейсов в Шереметьево 6 ноября 2025

В аэропорту Шереметьево наблюдаются задержки на вылет ряда рейсов. Авиарейс компании Россия в Санкт-Петербург задержан до 10:00 вместо 08:00. Рейс в Нижнекамск задержан до 10:25 при первоначальном расписании 08:25. Вылет авиарейса в Уфу перенесен с 09:20 на 11:20. Рейс Аэрофлота в Минеральные Воды задержан до 11:25 вместо 09:25. Авиарейс компании Mahan Airlines в Тегеран задержан до 11:40 при планировании на 11:10.

На прилет задерживаются рейсы из Нижнекамска — совершит посадку в 12:07 вместо 08:15. Рейс из Ульяновска совершит посадку в 13:20 вместо 10:15. Авиарейс из Чебоксар совершит посадку в 10:40 вместо 10:15. Самолет из Иркутска совершит посадку в 11:31 вместо 11:10. Рейс из Самары совершит посадку в 14:07 вместо 11:15. Авиарейс из Анталии совершит посадку в 11:57 и 12:13 вместо 11:40 и 11:50. Рейс из Волгограда SU совершит посадку в 14:22 вместо 12:30. Авиарейс из Оренбурга совершит посадку в 16:37 вместо 12:45. Рейс из Минеральных Вод совершит посадку в 13:42 вместо 12:50. Самолет из Краснодара совершит посадку в 13:25 вместо 13:00. Авиарейс из Стамбула совершит посадку в 13:40 вместо 13:10. Рейс из Петропавловска-Камчатского совершит посадку в 14:03 вместо 13:15. Авиарейс из Благовещенска совершит посадку в 13:56 вместо 13:30. Самолет из Абу-Даби совершит посадку в 15:25 вместо 13:30. Рейс из Магаса совершит посадку в 15:32 вместо 13:40. Авиарейс из Краснодара совершит посадку в 14:52 вместо 14:10. Рейс из Владикавказа совершит посадку в 15:48 вместо 14:55. Авиарейс из Волгограда совершит посадку в 14:22 вместо 12:30. Самолет из Хабаровска совершит посадку в 20:09 вместо 15:55. Рейс из Минеральных Вод совершит посадку в 19:02 вместо 17:10. Авиарейс из Мале совершит посадку в 18:38 вместо 18:00.

Отмены и задержки авиарейсов в Домодедово 6 ноября 2025

В аэропорту Домодедово задержаны рейсы на вылет. Авиарейс компании Уральские авиалинии в Стамбул задержан до 11:30 вместо 09:55. Рейс в Владикавказ задержан до 11:00 вместо 10:15. Авиарейс в Карши задержан до 19:15 вместо 10:30. Вылет в Калининград перенесен с 11:30 на 12:45. Рейс компании FLYONE Armenia в Ереван задержан до 18:20 вместо 17:40.

На прилет задерживаются рейсы. Авиарейс из Хургады совершит посадку в 14:10 вместо 08:25. Рейс из Читы совершит посадку в 12:06 вместо 10:20. Авиарейс из Анталии совершит посадку в 21:50 вместо 10:55. Самолет из Дубая совершит посадку в 14:34 вместо 13:55. Рейс из Еревана совершит посадку в 17:20 вместо 16:40. Авиарейс из Калининграда совершит посадку в 19:20 вместо 18:00. Самолет из Тамбова совершит посадку в 18:00 вместо 15:35.

Задержки и отмены рейсов в Санкт-Петербурге (Пулково) 6 ноября 2025

В аэропорту Пулково наблюдаются задержки на вылет и прилет. Рейс компании «Победа» в Москву задержан до 10:20 вместо 09:00. Авиарейс Россия и Аэрофлот в Мурманск задержан до 10:00 вместо 09:10. Вылет в Волгоград перенесен с 09:10 на 11:10. Рейс Nordwind и Белавиа в Уфу задержан до 12:45 вместо 10:45. Авиарейс в Тамбов задержан до 14:45 вместо 11:40.

На прилет задерживаются авиарейсы. Самолет из Москвы совершит посадку в 10:20 вместо 09:30. Рейс из Казани совершит посадку в 11:10 вместо 10:50. Авиарейс из Котласа совершит посадку в 14:00 вместо 10:55. Самолет из Ташкента совершит посадку в 12:16 вместо 11:45. Рейс из Самары совершит посадку в 14:40 вместо 13:40. Авиарейс из Уфы совершит посадку в 19:15 вместо 17:35.

Задержки и отмены рейсов в региональных аэропортах России 6 ноября 2025

Отмены и задержки авиарейсов в Екатеринбурге (аэропорт Кольцово) 6 ноября 2025

В аэропорту Кольцово задержан рейс компании «Победа» в Москву до 12:20 вместо 06:50. На прилет задерживаются авиарейсы. Самолет из Уфы совершит посадку в 17:15 вместо 14:00. Рейс из Новосибирска совершит посадку в 19:05 вместо 18:15.

Отмены и задержки авиарейсов в Краснодаре (аэропорт Пашковский) 6 ноября 2025

В аэропорту Пашковский зафиксированы задержки на вылет и прилет. Рейс Аэрофлот в Москву задержан до 11:00 вместо 10:10. Авиарейс Uzbekistan Airways в Наманган задержан до 12:30 вместо 10:30. Вылет рейса компании Азимут в Ереван перенесен с 11:35 на 13:30. Авиарейс в Стамбул задержан до 14:50 вместо 13:50. Рейс в Уфу задержан до 18:20 вместо 15:20.

На прилет задерживаются авиарейсы. Самолет из Намангана совершит посадку в 11:32 вместо 09:00. Рейс из Красноярска совершит посадку в 11:00 вместо 09:10. Авиарейс из Анталии совершит посадку в 11:00 вместо 09:30. Самолет из Екатеринбурга совершит посадку в 11:04 вместо 10:40. Рейс из Новосибирска совершит посадку в 12:55 вместо 12:20. Авиарейс из Уфы совершит посадку в 17:09 вместо 14:20.

Отмены и задержки авиарейсов во Владивостоке 6 ноября 2025

В аэропорту Владивостока зафиксированы задержки на прилет и вылет. Авиарейс из Екатеринбурга совершит посадку в 07:40 вместо некоторого ранее запланированного времени. Рейс из Камрани совершит посадку в 09:55. Авиарейс в Москву задержан до 09:50. Вылет в Камрань перенесен на 11:05.

Отмены и задержки авиарейсов в Самаре (аэропорт Курумоч) 6 ноября 2025

В аэропорту Курумоч задержаны рейсы на вылет. Авиарейс Аэрофлот в Москву задержан до 13:25 вместо 10:25. Рейс Россия и Аэрофлот в Санкт-Петербург задержан до 13:00 вместо 12:00.

На прилет задерживаются авиарейсы. Самолет из Москвы совершит посадку в 11:40 вместо 09:25. Рейс из Санкт-Петербурга совершит посадку в 11:50 вместо 11:10.

Отмены и задержки авиарейсов в Новосибирске (аэропорт Толмачево) 6 ноября 2025

В аэропорту Толмачево зафиксированы задержки на прилет. Авиарейс из Иркутска совершит посадку в 15:25 вместо 14:35. Рейс из Уфы совершит посадку в 20:10 вместо 18:40.

Отмены и задержки авиарейсов в Сочи 6 ноября 2025

В аэропорту Сочи задержаны рейсы на вылет. Авиарейс ИрАэро в Анталию задержан до 10:10 вместо 06:00. Рейс Россия и Аэрофлот в Санкт-Петербург задержан до 10:35 вместо 07:55. Авиарейс Ikar и Nordwind в Нижнекамск задержан до 10:20 вместо 09:45. Рейс Nordwind в Уфу задержан до 12:20 вместо 10:20. Вылет в Сургут перенесен с 11:25 на 11:55. Авиарейс FLYONE Armenia в Ереван задержан до 18:00 вместо 17:20. Рейс EO/N4 в Барнаул задержан до 00:10 7 ноября вместо 23:15.

На прилет задерживаются авиарейсы. Самолет из Екатеринбурга совершит посадку в 10:38 вместо 08:40. Рейс из Дубая совершит посадку в 10:19 вместо 10:00. Авиарейс из Анталии совершит посадку в 13:40 вместо 11:00. Самолет из Еревана совершит посадку в 17:00 вместо 16:20.

Отмены и задержки авиарейсов в Волгограде 6 ноября 2025

В аэропорту Волгограда ограничения введены с вечера 5 ноября в 22:20 и продолжают действовать. Авиарейс из Антальи совершит посадку в 08:00 вместо первоначально запланированного прибытия в 01:30. Рейс в Дубай задержан — пассажиры смогут вылететь ориентировочно в 16:45 вместо 23:20 5 ноября.

Отмены и задержки авиарейсов в Ульяновске 6 ноября 2025

В аэропорту Ульяновска введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Задержаны рейсы из Нижнекамска в Ульяновск, из Ульяновска в Минеральные Воды, из Москвы в Ульяновск и из Ульяновска в Москву.

Отмены и задержки авиарейсов в Уфе 6 ноября 2025

В аэропорту Уфы ограничения введены в целях безопасности полетов. На вылет задержаны авиарейсы. Рейс в Шарм-Эль-Шейх вылетел в 08:15. Авиарейс в Салехард перенесен на 11:00 вместо 08:55. Вылет в Сабетту задержан до 11:30 вместо 09:40. Рейс в Шарм-Эль-Шейх задержан до 13:40 вместо 11:55. Авиарейс в Минеральные Воды перенесен на 13:25 вместо 13:15. Вылет в Екатеринбург задержан до 13:40 вместо 12:40.

Рейс из Шарм-Эль-Шейха был перенаправлен в Екатеринбург для посадки — ожидаемое время прибытия 12:00. Авиарейс совершит посадку в 12:35 вместо 12:15. Самолет из Новосибирска задержан без указания времени изменения. Рейс из Мирного задержан без уточнения времени. Авиарейс из Сургута совершит посадку в 13:50 вместо 11:40. Самолет из Нового Уренгоя совершит посадку в 14:00 вместо 11:25. Рейс из Москвы совершит посадку в 14:15 вместо 11:45.

