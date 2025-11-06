На курганском заводе рабочие устроили драку, одному сломали челюсть
В Кургане на местном заводе подрались рабочие
Сотрудники одного из ведущих промышленных предприятий Кургана устроили драку на рабочем месте. Победитель сломал сопернику челюсть, сообщили URA.RU источники из числа коллег драчунов.
«На заводе в Кургане поссорились токарь с фрезеровщиком. В ходе вспыхнувшей драки последнему сломали челюсть — говорят, он чересчур лез на рожон. Повреждение оказалось тяжким — перелом получился открытым», — рассказали источники. Драка случилась в начале октября.
Информация нашла подтверждение на сайте трудовой инспекции по Курганской и Тюменской областям. «В ходе рабочей смены между двумя работниками — токарем и фрезеровщиком — возник конфликт на почве личной неприязни, спровоцированный взаимными оскорблениями и неуважительным отношением. В результате драки фрезеровщику был нанесен удар в область лица, что повлекло за собой телесные повреждения и временную утрату профессиональной трудоспособности. Медицинское заключение, выданное МАУЗ „Курганская городская стоматологическая поликлиника“, подтвердило, что полученные пострадавшим повреждения относятся к категории тяжелых», — сообщается на сайте ведомства.
В ходе проверки, проведенной инспекцией, было установлено, что оба сотрудника нарушили требования трудовой дисциплины. По результатам проверки работодателю выдано предписание об организации внепланового инструктажа для персонала, посвященного вопросам соблюдения норм профессиональной этики, проявления уважительного отношения и поддержания корректного поведения в рабочей обстановке. Кроме того, предприятию надлежит осуществить оценку профессиональных рисков, обусловленных вероятностью проявления насилия со стороны конфликтно настроенных работников, а также разработать систему мероприятий, направленных на минимизацию данных рисков.
