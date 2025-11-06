На курганском заводе рабочие устроили драку, одному сломали челюсть

В Кургане на местном заводе подрались рабочие Фото: Стас Этвеш © URA.RU

Сотрудники одного из ведущих промышленных предприятий Кургана устроили драку на рабочем месте. Победитель сломал сопернику челюсть, сообщили URA.RU источники из числа коллег драчунов.

«На заводе в Кургане поссорились токарь с фрезеровщиком. В ходе вспыхнувшей драки последнему сломали челюсть — говорят, он чересчур лез на рожон. Повреждение оказалось тяжким — перелом получился открытым», — рассказали источники. Драка случилась в начале октября.

Информация нашла подтверждение на сайте трудовой инспекции по Курганской и Тюменской областям. «В ходе рабочей смены между двумя работниками — токарем и фрезеровщиком — возник конфликт на почве личной неприязни, спровоцированный взаимными оскорблениями и неуважительным отношением. В результате драки фрезеровщику был нанесен удар в область лица, что повлекло за собой телесные повреждения и временную утрату профессиональной трудоспособности. Медицинское заключение, выданное МАУЗ „Курганская городская стоматологическая поликлиника“, подтвердило, что полученные пострадавшим повреждения относятся к категории тяжелых», — сообщается на сайте ведомства.

