На месте закрытого ресторана в центре Кургана откроется сетевой магазин

06 ноября 2025 в 12:45
Сетевой магазин откроется на месте закрытого ресторана «Квеври» в Кургане

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В центре Кургана на месте закрытого ресторана «Квеври» появится супермаркет известной сети. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. Точные сроки открытия торговой точки пока не называются.

«На месте бывшего ресторана „Квеври“ планируется открытие супермаркета под знакомым курганцам брендом», — рассказал собеседник URA.RU. По информации из открытых источников, в Кургане уж насчитывается 46 магазинов предполагаемой сети. 

При этом открытие магазина не означает полного закрытия ресторана «Квеври». Ранее сообщалось, что ресторан готовится к возобновлению деятельности. По информации бывшего сотрудника заведения, ресторан планирует вновь открыться, возможно, на новой площадке в городе, однако точные сроки руководство пока не называет. Сотрудник отметил наличие у заведения устойчивой клиентской базы в Кургане. В сервисе 2gis.ru указано, что «Квеври» временно закрыт.

