В Курганской области на трассе грузовик перевернулся на бок. Видео
ДТП с грузовиком произошло на трассе Лебяжье-Макушино (архивное фото)
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Курганской области на трассе перевернулся на бок грузовик. Очевидцы поделились видеороликом в соцсетях.
«Лебяжье-Макушино», — написано в паблике «Инцидент I Курган» во «ВКонтакте». На видео грузовик лежит на правом боку, на месте никого нет.
Это происшествие является еще одним ДТП на дорогах Курганской области, где в последние дни фиксируются аварии различной степени тяжести. Ранее на трассе в тюменском направлении произошло ДТП с возгоранием недалеко от села Белозерское, когда легковой автомобиль врезался под грузовой фургон, в результате чего оба транспортных средства охватил огонь.
