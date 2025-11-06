Логотип РИА URA.RU
Происшествия

ДТП

В Курганской области на трассе грузовик перевернулся на бок. Видео

06 ноября 2025 в 15:21
ДТП с грузовиком произошло на трассе Лебяжье-Макушино (архивное фото)

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Курганской области на трассе перевернулся на бок грузовик. Очевидцы поделились видеороликом в соцсетях.

«Лебяжье-Макушино», — написано в паблике «Инцидент I Курган» во «ВКонтакте». На видео грузовик лежит на правом боку, на месте никого нет.

Это происшествие является еще одним ДТП на дорогах Курганской области, где в последние дни фиксируются аварии различной степени тяжести. Ранее на трассе в тюменском направлении произошло ДТП с возгоранием недалеко от села Белозерское, когда легковой автомобиль врезался под грузовой фургон, в результате чего оба транспортных средства охватил огонь.

