«Лебяжье-Макушино», — написано в паблике «Инцидент I Курган» во «ВКонтакте». На видео грузовик лежит на правом боку, на месте никого нет.

Это происшествие является еще одним ДТП на дорогах Курганской области, где в последние дни фиксируются аварии различной степени тяжести. Ранее на трассе в тюменском направлении произошло ДТП с возгоранием недалеко от села Белозерское, когда легковой автомобиль врезался под грузовой фургон, в результате чего оба транспортных средства охватил огонь.