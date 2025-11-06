Откуда пришел дискаунтер «Находка» в Курганскую область

Новая для курганцев сеть магазинов «Находка» из Татарстана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сеть магазинов-дискаунтеров «Находка» отметила важную веху в своем развитии — четырехсотым объектом компании стал магазин, открывшийся в Курганской области. Первый магазин дискаунтера открылся в Курганской области в 2025 году. О том, что собой представляет магазин-дискаунтер и кто им владеет — в материале URA.RU.

История возникновения сети

Торговая сеть «Находка» начала свою деятельность в 2015 году. Оператором бизнеса выступает ООО «Табыш» (название переводится с татарского языка как «барыш, прибыль, нажива»), которое было официально зарегистрировано 18 августа 2015 года. Первая торговая точка открыла двери для покупателей в городе Альметьевске в октябре того же года.

Развитие сети пришлось на период роста потребительского интереса к бюджетным товарам, который возник после введения санкционных ограничений и продовольственного эмбарго в 2014–2015 годах. Эта конъюнктура способствовала быстрому расширению бизнеса.

Владельцы и структура собственности

Владельцы компании неоднократно менялись. Первоначально учредителем ООО «Табыш» выступал предприниматель из региона Дмитрий Сысоев. В 2018 году весь уставный капитал организации перешел к Николаю Алексееву, который имел связи с компаниями, контролируемыми Вадимом Махеевым.

Существенные изменения в структуре собственности произошли в 2023 году, когда 55% доли в ООО «Табыш» приобрела Екатерина Капустина — сестра Леонида Барышева, который ранее с Вадимом Махеевым являлся совладельцем сети гипермаркетов «Эссен».

По информации из открытых источников, в августе Вадим Махеев, известный как сооснователь бренда «Махеевъ», официально вошел в состав владельцев, получив 45,5% компании, а Екатерина Капустина владеет 54,5 процентами.

Примечательно, что ранее структуры, связанные с Махеевым и Барышевым, уже взаимодействовали с «Находкой»: в 2019 году сеть получила часть торговых площадей от «Эссена», который испытывал финансовые затруднения и в дальнейшем был признан банкротом.

Масштабы присутствия и география

Торговая сеть «Находка» включает в себя свыше четырехсот магазинов, функционирующих на территории тринадцати субъектов Российской Федерации. Компания осуществляет деятельность в Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Удмуртской Республике, Республике Марий Эл, Пермском крае, Кировской, Оренбургской, Самарской, Ульяновской, Челябинской и Курганской областях. Финансовые результаты ООО «Табыш» говорят о стабильной положительной динамике: по итогам 2024 года объем выручки предприятия составил шестьдесят шесть миллиардов рублей, при этом чистая прибыль достигла ста тридцати девяти миллионов рублей.

Товарный ассортимент

Сеть магазинов «Находка» позиционирует себя в качестве дискаунтера с конкурентоспособными ценами и предлагает покупателям обширный ассортимент товаров повседневного спроса, при этом 85% товарной номенклатуры составляет продукция ежедневного потребления. В торговых точках представлены продукты питания, включая свежие овощи и фрукты, мясную и молочную продукцию, бытовая химия и хозяйственные принадлежности, посуда и кухонная утварь, одежда и обувь, детские товары, включая игрушки и подгузники, корма и аксессуары для домашних животных, а также сезонные товары, в частности, канцелярские принадлежности к началу учебного года.

Бизнес-модель и конкурентные преимущества

Сеть «Находка» функционирует как супердискаунтер, сотрудничая с федеральными и региональными поставщиками для минимизации торговой наценки, а развитие собственных торговых марок дополнительно снижает розничные цены. Благодаря стратегии доступного ценообразования и широкому ассортименту товаров повседневного спроса компания укрепила позиции ключевого игрока в сегменте дискаунтеров Поволжья и Урала.

