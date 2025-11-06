Курганские политики и молодежь: какие соцсети ведут и за какими темами следят элиты

Курганские политики раскрыли, за каким контентом следят в социальных сетях Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Курганской области социальные сети давно перестали быть просто развлекательной площадкой для молодежи. Местные политики также активно ведут свои аккаунты, публикуют новости, общаются с избирателями и даже пытаются подстраиваться под молодежные форматы. URA.RU рассказывает, какие соцсети ведут местные политики и какие платформы предпочитают региональные элиты.

Новости и федеральные тренды

Депутат Курганской областной думы Евгений Кафеев предпочитает более традиционные социальные сети. Он активно пользуется «Одноклассниками», «ВКонтакте» и Telegram.

«Сказать, что я слежу за молодежными трендами, наверное, неправильно. Если попадается что-то интересное — обязательно досмотрю. Основной контент для меня — новости: в „Одноклассниках“ и „ВКонтакте“ это местные и региональные, а в Telegram — в основном федеральные и экономические», — рассказал Кафеев.

Его аккаунты в соцсетях — это прежде всего информационные каналы. Он публикует отчеты о работе, анонсы встреч с избирателями, а также делится важными новостями из жизни региона. Молодежные форматы, такие как TikTok или YouTube Shorts, Кафеев не использует, но признает, что иногда просматривает популярные ролики, чтобы быть в курсе актуальных тем.

Многодетный отец и молодежный формат

Владимир Семенов, депутат Курганской городской думы, считает, что для современного политика важно быть в курсе молодежных трендов. Он активно использует «ВКонтакте», Telegram, MAX. Семенов говорит, что старается быть ближе к молодежи, участвует в городских мероприятиях, публикует фото и видео с семейных праздников и встреч с молодыми людьми.

«Мне как многодетному отцу, конечно же, приходится соответствовать и посещать молодежные популярные страницы. Работаю с ВК, MAX, Telegram. Как вновь избранный депутат, особенно слежу за патриотичным и социально полезным контентом, как могу — поддерживаю и отмечаю», — поделился Семенов.

TikTok-звезда и лидер молодежи

Одним из самых ярких примеров успешного присутствия в молодежных соцсетях стала Мария Максимова — экс-кандидат в депутаты Курганской областной думы и секретарь-делопроизводитель регионального отделения ЛДПР. У нее более миллиона лайков на видео в TikTok.

«У Марии Максимовой более миллиона лайков и 16 тысяч подписчиков на платформе. Ранее она занимала пост заместителя координатора по работе с молодежью в ЛДПР, занимается спортом, а также регулярно выступает на дворовых праздниках партии — поет популярные песни, которые подхватывают дети и взрослые».

От TikTok до блокировки

Одним из самых ярких примеров попытки политиков дотянуться до молодежи в свое время был депутат Государственной думы Александр Ильтяков. Несколько лет назад он стал настоящей звездой TikTok, где выкладывал короткие видео, часто с элементами провокации и обсуждения острых тем. Его ролики собирали десятки и сотни тысяч просмотров, а некоторые — даже более полумиллиона.

Однако самым скандальным стало видео, где Ильтяков читал Библию и заявил, что «бог не создавал людей нетрадиционной ориентации». Этот ролик вызвал бурную реакцию в сети, а затем аккаунт депутата был заблокирован. Сам Ильтяков позже заявил, что не планирует возвращаться в TikTok.

«Я не вернусь в TikTok. Там слишком много негатива и провокаций. Я предпочитаю более серьезные площадки для общения с людьми», — сказал Ильтяков в одном из интервью.

Сейчас депутат активно ведет страницы в Telegram и «ВКонтакте», где делится новостями, комментариями по законодательным инициативам и рассказывает о своей работе в Госдуме. Его аудитория — в основном взрослая аудитория, интересующиеся политикой и экономикой.