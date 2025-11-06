В Кургане стартует вокальный конкурс для всех желающих

Вокальный конкурс в Кургане пройдет с 24 по 28 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Кургане стартует конкурс народной и эстрадной песни «Арт-Арена — 2025». Об этом сообщает мэрия города на своем сайте.

«В Кургане объявлен открытый городской конкурс народной и эстрадной песни „Арт — Арена — 2025“. В этом году самому престижному конкурсу вокального мастерства исполняется 28 лет. Он пройдет с 24 по 28 ноября. До 21 ноября все желающие могут подать заявку на участие», — пишут власти.

Конкурсанты могут выступить в семи номинациях, включая эстрадный и народный вокал, вокально-инструментальный ансамбль, авторскую песню, а также категории «Z», «Профи» и «Семейная династия». В категориях эстрадного вокала участники должны исполнить два разнохарактерных произведения, одно из которых при необходимости может быть на иностранном языке. Использование прописанного бэк-вокала в сопровождении ансамблей и групп не допускается.

Для номинации «Народный вокал» обязательно исполнение двух разнохарактерных композиций, при этом дуэты, трио и ансамбли должны демонстрировать двух-, трех- и многоголосие. В номинации «Z» могут участвовать исполнители от 14 лет и старше, включая обладателей звания «Арт-Мастер», которым необходимо представить одно современное произведение патриотической направленности.

Конкурс проводится в семи возрастных категориях — от детской (до семи лет) до профессиональной (25-45 лет). Работу участников оценит профессиональное жюри под председательством Натальи Толмачевой, доцента кафедры музыкального искусства эстрады Тюменского государственного института культуры и лауреата исполнительских конкурсов. График мероприятий включает организационное собрание 21 ноября, отборочный этап 24 ноября, конкурсное прослушивание 25 ноября, творческую лабораторию и мастер-класс от председателя жюри 26 ноября. Завершится конкурс гала-концертом с церемонией награждения победителей 28 ноября.