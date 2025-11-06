Кипяток или уксус: как правильно дезинфицировать фрукты и ягоды во время мытья

Ошпаривание продуктов кипятком часто называют - бланшированием Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Многие хозяйки уверены, что ошпаривание фруктов и ягод кипятком — это надежный способ избавиться от микробов и химических обработок. Однако диетолог-консультант Анастасия Кондаурова развеивает этот популярный миф. По ее словам, термическая обработка кипятком не только не эффективна против основных загрязнений, но и наносит серьезный вред полезным свойствам продуктов. URA.RU разбирается вместе с экспертом, почему этот метод опасен и как правильно очищать фрукты и ягоды.

Почему ошпаривание кипятком наносит вред продуктам

«Когда мы приносим домой аппетитные яблоки, сочный виноград или нежную малину, часто испытываем беспокойство по поводу их чистоты, — объясняет Анастасия Кондаурова. — И многие из нас используют, казалось бы, стопроцентный метод дезинфекции — ошпаривание кипятком. Якобы это сильно, быстро, а микробы не выживут. Но это не совсем так».

Диетолог подчеркивает, что основной вред ошпаривания заключается в разрушении хрупких витаминов. «Прежде всего это касается витамина С и некоторых витаминов группы В, — рассказывает специалист. — Они являются водорастворимыми и очень чувствительны к высокой температуре. Поливая кипятком виноград или клубнику, мы буквально свариваем значительную часть их полезных свойств. Получается, что мы едим безопасный, но уже менее ценный продукт».

Продолжение после рекламы

Помимо потери витаминов, термическая обработка негативно влияет на вкусовые и органолептические качества фруктов. «Резкий перепад температуры повреждает нежную клетчатку, — отмечает Кондаурова. — Виноград и ягоды могут полопаться, стать мягкими, неаппетитными, невкусными и быстрее испортиться. Яблоко теряет свою хрусткость. Эстетика и удовольствие от еды — это тоже очень важная часть пищевого поведения».

Насколько эффективна термическая обработка продуктов кипятком

Кроме того, ошпаривание неэффективно против основных загрязнений. «Это крайне неэффективно против большинства угроз, — подчеркивает Анастасия Кондаурова. — Кипяток, конечно, убивает часть поверхностных бактерий, но он бессилен против воска и жирорастворимых пестицидов, которые часто наносят на фрукты для транспортировки и сохранения товарного вида».

Диетолог отмечает, что горячая вода может даже усугубить ситуацию: «Горячая вода может даже запечатать химические вещества на поверхности, что очень плохо. Пестициды, которыми обрабатывают плоды, часто имеют сложную структуру и не разрушаются от кратковременного контакта с кипятком. Это тоже важно понимать. Так что ошпаривая фрукты, мы проигрываем по всем фронтам — теряем пользу, теряем вкус и не получаем полноценной очистки».

Как правильно мыть и дезинфицировать продукты: фрукты, ягоды, овощи

Согласно словам Анастасии Кондауровой, правильный метод дезинфекции основан на простых, но эффективных принципах. «Давайте забудем про экстремальные методы. Золотым стандартом в домашних условиях является механическое мытье в прохладной проточной воде», — объясняет специалист.

Она предложила пошаговую инструкцию по правильной очистке фруктов и ягод. Первый и самый важный этап — это гигиена рук: «Все начинается с гигиены рук. Прежде чем приступить к мытью продуктов, необходимо тщательно помыть руки с мылом».

Предварительное замачивание: когда оно необходимо

Второй этап предполагает предварительное замачивание для сильно загрязненных плодов. «Можно налить в большую миску прохладную воду и добавить одну-две столовые ложки обычного столового 9% уксуса или пищевую соду, — рассказывает Кондаурова. — Оставить фрукты на 10-15 минут. Уксусная среда помогает нейтрализовать часть бактерий и растворить восковой налет».

Этот этап полезен, но не обязателен для всех фруктов и ягод. Все зависит от степени загрязнения продукта.

Тщательное ополаскивание — самый важный этап

«Третий пункт — это тщательное ополаскивание под проточной водой. Это самый важный этап, — подчеркивает диетолог. — Второй этап можно пропустить, но третий важен. Мы активно трогаем каждый плод руками, протираем его кожуру руками».

Для ягод с нежной кожицей, таких как малина и клубника, диетолог рекомендует использовать специальный метод: «Для ягод с нежной кожицей можно использовать душ, то есть такую слабую струю воды. Это предотвратит повреждение продукта».

Продолжение после рекламы

Финальный этап: сушение продуктов

«Четвертый пункт — это финальное сушение, то есть разложить чистые фрукты и ягоды на бумажном или тканевом полотенце, чтобы их обсушить, — объясняет Анастасия Кондаурова. — И этого будет достаточно». По словам специалиста, этот простой алгоритм полностью справляется с задачей дезинфекции и очистки продуктов.

Важный совет: мыть продукты перед употреблением

Кондаурова делится важным лайфхаком: «Мыть фрукты и ягоды нужно непосредственно перед употреблением, а не заранее. Влажная среда ускоряет порчу продукта». Это означает, что не следует хранить помытые фрукты в холодильнике длительное время — они быстрее испортятся.

Научный подход к дезинфекции продуктов

Резюмируя свою позицию, Анастасия Кондаурова использует метафору: «Ошпаривание фруктов и ягод кипятком — это миф, пережиток прошлого, который лишает нас пользы и удовольствия. Знаете, как стрелять из пушки по воробьям».

Диетолог подчеркивает, что современный научно обоснованный подход совершенно иной: «Современный научно обоснованный подход — это бережное мытье в прохладной воде с небольшим количеством уксуса можно, но не обязательно, но обязательно механическим трением, промыванием каждого плода руками под проточной водой. Этот метод эффективно удаляет основную грязь, бактерии и часть поверхностной химии, сохраняя при этом все витамины и вкус».

Рекомендации специалистов по мытью фруктов

Помимо рекомендаций Анастасии Кондауровой, фрукты и ягоды следует мыть водой комфортной температуры — необязательно горячей. После мытья продукты нужно протереть сухой салфеткой или чистым полотенцем, чтобы удалить остатки загрязнений.

Важно также помнить, что нужно удалять поврежденные и подгнившие участки на продуктах — в них отлично растут бактерии. Даже фрукты с несъедобной кожурой, такие как бананы и апельсины, следует мыть — при снятии кожуры можно руками перенести бактерии на съедобную часть.

Почему не стоит использовать мыло