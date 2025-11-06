Курганский экс-губернатор Богомолов приехал на юбилей своего соратника

Бывший курганский губернатор Богомолов встретился с соратниками Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-губернатор Курганской области Олег Богомолов приехал отпраздновать юбилей своего бывшего заместителя Александра Мазеина, которому в этом году исполнилось 80 лет. Об этом корреспондентам URA.RU сообщают источники, знакомые с ситуацией.

«В Кургане отмечали юбилей экс-заместителя губернатора Александра Мазеина. На праздник приезжал и бывший глава региона Олег Богомолов. Были и другие члены прежнего состава правительства», — рассказывают URA.RU источники.

Отмечается, что на праздновании присутствовали и другие экс-заместители Богомолова: Виктор Шевелев, Валерий Миронов и Алексей Симанов. Приехал на встречу и бывший глава тогдашней администрации Курганской области Анатолий Соболев (предшественник Богомолова). Также в честь юбилея собрался Совет ветеранов.

Корреспонденты URA.RU обратились за комментарием к самому Богомолову. В разговоре он упомянул, что в Курган он приезжал, чтобы отметить свой юбилей (4 октября ему исполнилось 75 лет), но задержался. В ближайее время проекты он в городе не планирует, хочет провести время с семьей.

Также за комментарием журналисты обратились к экс-замгубернатору и руководителю Совета ветеранов Александру Мазеину. Журналистам он ответил, что действительно бывшие члены правительства присутствовали на его юбилее, в том числе экс-губернатор Олег Богомолов. Собирались все в Совете ветеранов. «Был рад всех видеть. Получил приветсвия, время провели хорошо. За многолетнуюю работу на благо Курганской области я многих узнал и многие узнали меня», — отметил в разговоре с журналистами Мазеин.

Про подарки экс-замгубернатор отвечать не стал, отметив, что больше ценит хорошую атмосферу и общение со своими товарищами. Мазеин все же отметил, что в качестве презентов получил приветственные адреса, цветы и небольшие подарки. Кроме того, с юбилеем его поздравил и депутат Государственной думы от Курганской области Александр Ильтяков.