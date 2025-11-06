В собственности мэрии Кургана появилось новое кладбище

В Кургане новое мусульманское кладбище в Зайково включили в муниципальную собственность администрации города. Территория под захоронения составила пять гектаров. Об этом сообщается на сайте мэрии.

«Включить в Реестр объектов муниципальной собственности города Кургана объект недвижимости: кладбище, в состав которого входит земельный участок общей площадью 5 га для захоронения граждан мусульманского вероисповедания», — говорится в постановлении. Оно расположено в 500 метрах севернее центрального входа общегородского Зайковского кладбища.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана решила сделать новое мусульманское кладбище в три раза меньше. Более 10 лет назад под захоронения планировали отдать 15 гектаров, но позже территорию решили сократить. Председатель совета Союза похоронных организаций Курганской области Артур Пономарев заявлял ,что этой земли мусульманской общине хватит на долгое время. Похоронщик также отмечал, что верующие из региона чаще хоронят умерших в районах или в других субъектах и странах.