На трассе под Шадринском водитель иномарки вылетел с ледяной дороги в кювет

В Шадринском округе (Курганская область) произошло жесткое ДТП. Водитель вылетел с ледяной дороги в кювет. Об этом сообщается в паблике региональной Госавтоинспекции во «ВКонтакте».

Авария произошла 5 ноября, около 19:35 на 215-м километре автодороги Екатеринбург — Шадринск — Курган с автомобилем Datsun on-DO. «Мужчина 1956 года рождения, двигаясь со стороны Кургана в направлении Екатеринбурга, выбрал небезопасную скорость для движения, не справился с управлением и допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием транспортного средства», — пишут в ГАИ.

Пострадавший был доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи. Сотрудники ГАИ продолжают устанавливать обстоятельства и причины аварии. Ведомство призвало водителей учитывать погодные и дорожные условия, выбирать безопасную скорость и соблюдать осторожность на дороге.

Инцидент в Шадринском округе стал еще одним дорожно-транспортным происшествием на федеральной трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган, где в последние дни произошло несколько аварий. Ранее на этой же дороге в районе 329-го километра произошло смертельное ДТП при обгоне, в результате которого погиб 34-летний водитель, а также зафиксирована авария в Лебяжьевском округе с участием такси и маршрутного автобуса. Осенне-зимние условия с ледяным покрытием дорог создают повышенный риск для участников движения.