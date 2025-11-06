Не так страшен черт: ученый — о небывалой магнитной буре, надвигающейся на Землю 7 ноября

Магнитная буря начала свое воздействие еще вечером 5 ноября Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прогнозы ученых о самой большой магнитной буре, которая обрушится на Землю 7 ноября, взбудоражили россиян. В Сети уже обсуждают последствия, с которыми, возможно, придется столкнуться: потеря спутниковой связи и радиосигналов, проблемы с авиасообщением, выход из строя энергосистем, глобальные катастрофы. Кроме того, самую большую магнитную бурю 2025 года сравнивают с крупнейшими бурями в истории, когда из строя выходили энергосистемы по всей Европе. Подробнее — том, стоит ли ее бояться, — в материале URA.RU.

Ученые относятся скептически к таким заявлениям. Директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович объяснил, что магнитная буря ожидается большая, но не редкая, и кардинальных изменений в жизнь людей не принесет.

«Мы считаем, что такие бури среднего класса человеку, не вооруженному техническими средствами, незаметны. Да, они влияют на работу систем связи в полярных широтах, могут внести какие-то нарушения в работу трансполярного рейса самолета. Однако в общем кардинально не повлияют на жизнь людей. Только с Земли можно будет увидеть полярные сияния, если пик магнитной бури пройдет ночью», — рассказал эксперт.

Также он отметил, что предстоящую бурю не стоит сравнивать с самыми крупными бурями в истории.

Самые мощные магнитные бури в истории

По его словам, такое явление, как «Событие Кэррингтона», произошедшее в 1859 году , — очень мощное событие, однако случается редко. Тогда из-за бури перестали работать телеграфные системы по всей Европе и Северной Америке.

Телеграфные опоры не выдерживали напряжения и искрились, а некоторых операторов даже ударило током. Северные сияния наблюдались в тот момент по всему миру. Тогда мощная магнитная буря возникла, так как солнечная плазма достигла Земли за 17 часов, хотя обычно на это уходит несколько суток.

Не менее мощная магнитная буря произошла 13 мая 1921 года. Тогда вышли из строя половина всей техники Центральной железной дороги Нью-Йорка. Там произошел пожар, который называли «Шторм на Нью-Йоркской железной дороге». Пожары из-за замыканий произошли и в других странах.

23 мая 1967 года мощная вспышка на Солнце и геомагнитная буря нарушили радиосвязь в США и вывели из строя их обзорные радиолокаторы. Это был период холодной войны. Командование Военно-воздушной обороны США было уверено, что все это «происки» СССР, однако физики вовремя прояснили ситуацию.

А 13 марта 1989 года буря привела к сбоям в энергосистеме в Канаде. По всему миру наблюдались нарушения работы связи, выходила из строя техника на космических аппаратах.

По словам Анатолия Петруковича, бури такой силы происходят, как правило, из-за случайных совпадений ряда факторов, которые ученым сложно предугадать.