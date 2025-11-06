В Кургане случилась авария между УАЗ и иномаркой Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На перекрестке улиц Володарского и К. Мяготина в Кургане произошло ДТП. Столкнулись Kia Optima и УАЗ «Фермер», после чего внедорожник вылетел на тротуар и снес ограждение. Авария случилась напротив детской поликлиники, сообщают URA.RU подписчики.

«Напротив детской больницы — авария», — сообщает пользователь telegram А.К. и высылает фото с места ДТП. На снимках — посреди перекрестка стоит белый корейский седан с разбитой передней частью. Также в ДТП принял участие УАЗ «Фермер» телекоммуникационной компании. Водитель УАЗ после аварии выехал на тротуар в зоне пешеходного перехода и повредил ограждение.

Редакция обратилась за комментариями в ГАИ. В городском отделе Госавтоинспекции сообщили, что в аварии получили повреждения транспортные средства, обошлось без пострадавших.

