Курган и Шадринск зальют дожди

В Кургане и Шадринске 7 ноября ожидается дождливая погода. Об этом сообщается в прогнозе.

«В пятницу в Кургане и Шадринске пасмурно, дождь. Утром 1-2 градуса тепла, днем 3-5. Умеренные порывы ветра до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.