Природа

Погода

Курган и Шадринск зальют дожди

06 ноября 2025 в 16:15
Дождливая погода будет в Кургане и Шадринске

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Кургане и Шадринске 7 ноября ожидается дождливая погода. Об этом сообщается в прогнозе.

«В пятницу в Кургане и Шадринске пасмурно, дождь. Утром 1-2 градуса тепла, днем 3-5. Умеренные порывы ветра до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Шадринске 6 ноября днем 2-3 градуса тепла. Согласно прогнозу Gismeteo, с начала недели над регионом установилась пасмурная погода с осадками, которая продлится несколько дней и сопровождается умеренным ветром до 9 м/с.

