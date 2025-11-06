Курган и Шадринск зальют дожди
06 ноября 2025 в 16:15
Дождливая погода будет в Кургане и Шадринске
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Кургане и Шадринске 7 ноября ожидается дождливая погода. Об этом сообщается в прогнозе.
«В пятницу в Кургане и Шадринске пасмурно, дождь. Утром 1-2 градуса тепла, днем 3-5. Умеренные порывы ветра до 8 м/с», — написано на сайте Gismeteo.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕДождь и снежные зерна ожидаются в Кургане и Шадринске
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане и Шадринске 6 ноября днем 2-3 градуса тепла. Согласно прогнозу Gismeteo, с начала недели над регионом установилась пасмурная погода с осадками, которая продлится несколько дней и сопровождается умеренным ветром до 9 м/с.
Подписаться
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал