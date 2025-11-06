Глава курганского округа имеет ценную награду от МВД Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Макушинского округа Курганской области назначен Александр Евсеев, ранее занимавший должность председателя окружной думы. URA.RU рассказывает, что известно о новом руководителе администрации.

Мэр курганского округа Александр Евсеев окончил институт в Екатеринбурге

«Александр Евсеев зарекомендовал себя как эффективный организатор и человек, хорошо понимающий нужды района. Ранее он участвовал в выборах в Макушинскую окружную думу и был выбран в качестве председателя», — указано на портале представительных органов Курганской области.

До назначения на пост главы округа Евсеев представлял партию «Единая Россия» в Макушинской окружной думе. Его карьера также включает работу начальником макушинского почтамта, где он приобрел опыт управления муниципальными структурами. Коллеги и жители округа характеризуют нового руководителя как человека, ценящего труд и порядочность.

Александр Евсеев получил образование в Курганском колледже физической культуры и здоровья в 1993 году, затем окончил Челябинский факультет ЕВШ МВД России в 1997-м. Высшее юридическое образование он завершил в 2005 году в Уральском юридическом институте МВД России. За службу Евсеев отмечен Благодарностью МВД России, подчеркивается в материалах администрации.