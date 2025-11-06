От МВД, почты и до кресла мэра: досье на нового главу курганского округа Евсеева. Фото
Глава курганского округа имеет ценную награду от МВД
Главой Макушинского округа Курганской области назначен Александр Евсеев, ранее занимавший должность председателя окружной думы. URA.RU рассказывает, что известно о новом руководителе администрации.
Мэр курганского округа Александр Евсеев окончил институт в Екатеринбурге
«Александр Евсеев зарекомендовал себя как эффективный организатор и человек, хорошо понимающий нужды района. Ранее он участвовал в выборах в Макушинскую окружную думу и был выбран в качестве председателя», — указано на портале представительных органов Курганской области.
До назначения на пост главы округа Евсеев представлял партию «Единая Россия» в Макушинской окружной думе. Его карьера также включает работу начальником макушинского почтамта, где он приобрел опыт управления муниципальными структурами. Коллеги и жители округа характеризуют нового руководителя как человека, ценящего труд и порядочность.
Александр Евсеев получил образование в Курганском колледже физической культуры и здоровья в 1993 году, затем окончил Челябинский факультет ЕВШ МВД России в 1997-м. Высшее юридическое образование он завершил в 2005 году в Уральском юридическом институте МВД России. За службу Евсеев отмечен Благодарностью МВД России, подчеркивается в материалах администрации.
Ранее URA.RU писало, что в Макушинском округе, где наблюдались проблемы с газификацией, свалками и другие острые вопросы, сменился руководитель. Вместо ушедшего в отставку Василия Пигачева муниципалитет возглавил экс-спикер местной думы Александр Евсеев.
