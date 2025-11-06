Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Политика

Власть

От МВД, почты и до кресла мэра: досье на нового главу курганского округа Евсеева. Фото

Глава курганского округа Евсеев пришел в политику с работы на почте
06 ноября 2025 в 17:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Глава курганского округа имеет ценную награду от МВД

Глава курганского округа имеет ценную награду от МВД

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Главой Макушинского округа Курганской области назначен Александр Евсеев, ранее занимавший должность председателя окружной думы. URA.RU рассказывает, что известно о новом руководителе администрации. 

Мэр курганского округа Александр Евсеев окончил институт в Екатеринбурге

Фото: сайт «Избиратель - Депутат»

«Александр Евсеев зарекомендовал себя как эффективный организатор и человек, хорошо понимающий нужды района. Ранее он участвовал в выборах в Макушинскую окружную думу и был выбран в качестве председателя», — указано на портале представительных органов Курганской области.

До назначения на пост главы округа Евсеев представлял партию «Единая Россия» в Макушинской окружной думе. Его карьера также включает работу начальником макушинского почтамта, где он приобрел опыт управления муниципальными структурами. Коллеги и жители округа характеризуют нового руководителя как человека, ценящего труд и порядочность.

Продолжение после рекламы

Александр Евсеев получил образование в Курганском колледже физической культуры и здоровья в 1993 году, затем окончил Челябинский факультет ЕВШ МВД России в 1997-м. Высшее юридическое образование он завершил в 2005 году в Уральском юридическом институте МВД России. За службу Евсеев отмечен Благодарностью МВД России, подчеркивается в материалах администрации.

Ранее URA.RU писало, что в Макушинском округе, где наблюдались проблемы с газификацией, свалками и другие острые вопросы, сменился руководитель. Вместо ушедшего в отставку Василия Пигачева муниципалитет возглавил экс-спикер местной думы Александр Евсеев. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Комментарии (2)
  • Илья
    06 ноября 2025 18:05
    Евсеев хорошо знает округ и все его проблемы. И люди его тоже хорошо знают и поддерживают. Желаю ему успехов в новой должности. Уверен, он справится.
  • Наташа
    06 ноября 2025 18:00
    Если человек был избран на пост председателя окружной думы, значит имеет большой авторитет и доверие депутатского корпуса. Очень правильное назначение.
Добавить комментарий
Следующий материал