Курганский завод заплатит 600 тысяч за незаконное увольнение менеджера

Курганский завод обязали вернуть уволенному менеджеру работу Фото: Илья Московец © URA.RU

Менеджер отдела маркетинга Варгашинского завода противопожарного и специального оборудования была восстановлена на работе после признания ее увольнения незаконным. Суд обязал работодателя выплатить заработок за вынужденный прогул в размере 610 тысяч рублей и компенсацию морального вреда 25 тысяч. Об этом URA.RU рассказали источники из адвокатского сообщества.

«Апелляционный суд вступился за уволенного менеджера и восстановил ее на работе. Работодателя обязали выплатить свыше 600 тысяч за вынужденный прогул и компенсацию морального вреда. Суд установил нарушение процедуры сокращения и несоблюдение преимущественного права на оставление на работе», — рассказали источники.

Женщина попала под сокращение, работая в отделе маркетинга завода. Руководство заявило, что показатели продаж сотруджника были нулевыми, тогда как ее коллеги продавали спецтехнику десятками. В то же время суд установил, что к задачам и функциям менеджера отдела маркетинга, установленным должностной инструкцией, не отнесена реализация пожарной и специальной техники. При этом на заводе предусмотрена ставка менеджера по продаже спецтехники. Суд решил, что оценка эффективности менеджера была проведена необъективно и увольнение было совершено с нарушением.

Продолжение после рекламы

Суд дополиентельно установил, что работодатель не предложил истцу все вакантные должности. Так, на заводе имелась вакансия кладовщика, на которую был принят человек. При этом сокращаемому менджеру вакансию не предложили.

Увольнение было признано незаконным, а работницу восстановили на прежней должности. С работодателя взыскан средний заработок за вынужденный прогул и увеличена компенсация морального вреда. Также предприятие обязали произвести страховые взносы за период вынужденного прогула.