Сотрудники «Ростелекома» и полиции не смогли проехать во двор из-за нечищенных дорог Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Из-за сильного снегопада в Ноябрьске (ЯНАО) служебные машины «Ростелекома» и полиции не смогли проехать во двор. Об этом сообщает жительница, опубликовав видео в соцсети «ВКонтакте».

«Вот так замело микрорайон Арктика, сначала машина Ростелеком увязла, потом машина службы полиции, ну и т. д. У УК есть график чистки дорог, так скажите об этом небесной канцелярии, чтобы снег-метель тоже по графику выпадал, а то, что мы живем на Крайнем Севере — это как?» — написала Галина Циркова в группе «Происшествия Ноябрьск».

Женщина опубликовала видео, на одном из которых, по ее словам, работник «Ростелекома» откапывал застрявшую в снегу служебную машину. Позже жительница засняла, как на этом же месте застряла машина полицейского, которую он пытался вытащить из снежного плена с помощью троса.

В администрации Ноябрьска агентству прокомментировали ситуацию. «Съемка произведена 17 января, в период сильного снегопада. Муниципальный проезд микрорайона Арктика чистили 13—14 января, а вчера — 18 января, проезды вдоль домов чистила управляющая компания „Статус-2“», — ответили в мэрии.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО выпало в 18 раз больше осадков, чем в прошлом году в это же время. Из-за этого коммунальные службы городов не справляются с очисткой дорог от снега.

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