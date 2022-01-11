В ЯНАО жители пожаловались на нечищенные дороги. Власти говорят, что все под контролем

12 января 2022 в 14:18 Размер текста - 17 +

За последние 10 дней в Лабытнанги выпало в 18 раз больше осадков, чем в прошлом году в это же время Фото: Денис Моргунов © URA.RU Состояние дорог и тротуаров в Лабытнанги (ЯНАО) не удовлетворило жителей — пешеходные дорожки засыпаны снегом, а мамы тащат коляски на себе, чтобы пройти по сугробам. При этом в соцсетях глава города Марина Трескова сообщает, что уборка дорог находится на особым контролем. Об этом жители сообщают во «ВКонтакте» «У нас в городе поломалась вся снегоуборочная техника или солярка закончилась, или может быть стало много свободных мест в травматологии? Дворы не чищены, по пешеходным дорожкам ходить невозможно — это козьи тропы. Речь идет об ул. Школьной со стороны стоматологии. Там местами одному человеку сложно пройти, а эти бедные мамочки тащат там коляски», — написала в группе «Лабытнанги Info» Людмила Рубан. Жители добавили, что такого бардака зимой в городе еще не было. «Магистральная улица — две машины легковые с трудом могут проехать одновременно. Если едет автобус или большая машина, приходится останавливаться, прижиматься к огромным сугробам. Проезжая часть уменьшилась на метр. Про дворы речи вообще нет! Такого бардака, как в эту зиму, не было еще никогда», — добавила Оксана Салихова. При этом глава города Марина Трескова в своих соцсетях сообщает, что ситуация находится под контролем. «Работы по очистке дорог от снега на особом контроле», — написала глава в своем Instagram. Трескова добавила, что за 10 дней выпало в 18 раз больше осадков, чем в прошлом году в это же время. В мэрии Лабытнанги подтвердили, что замечания к уборке дорог есть. «Проведена проверка работы подрядчиков по очистке дорог, тротуаров, общественных территорий от снега. Есть замечания по содержанию дорог и тротуаров. Помимо очистки поставлена задача одновременно организовать вывоз собранного снега», — ответили на пост в администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Состояние дорог и тротуаров в Лабытнанги (ЯНАО) не удовлетворило жителей — пешеходные дорожки засыпаны снегом, а мамы тащат коляски на себе, чтобы пройти по сугробам. При этом в соцсетях глава города Марина Трескова сообщает, что уборка дорог находится на особым контролем. Об этом жители сообщают во «ВКонтакте» «У нас в городе поломалась вся снегоуборочная техника или солярка закончилась, или может быть стало много свободных мест в травматологии? Дворы не чищены, по пешеходным дорожкам ходить невозможно — это козьи тропы. Речь идет об ул. Школьной со стороны стоматологии. Там местами одному человеку сложно пройти, а эти бедные мамочки тащат там коляски», — написала в группе «Лабытнанги Info» Людмила Рубан. Жители добавили, что такого бардака зимой в городе еще не было. «Магистральная улица — две машины легковые с трудом могут проехать одновременно. Если едет автобус или большая машина, приходится останавливаться, прижиматься к огромным сугробам. Проезжая часть уменьшилась на метр. Про дворы речи вообще нет! Такого бардака, как в эту зиму, не было еще никогда», — добавила Оксана Салихова. При этом глава города Марина Трескова в своих соцсетях сообщает, что ситуация находится под контролем. «Работы по очистке дорог от снега на особом контроле», — написала глава в своем Instagram. Трескова добавила, что за 10 дней выпало в 18 раз больше осадков, чем в прошлом году в это же время. В мэрии Лабытнанги подтвердили, что замечания к уборке дорог есть. «Проведена проверка работы подрядчиков по очистке дорог, тротуаров, общественных территорий от снега. Есть замечания по содержанию дорог и тротуаров. Помимо очистки поставлена задача одновременно организовать вывоз собранного снега», — ответили на пост в администрации.