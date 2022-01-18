18 января 2022

Экс-замгубернатора заняла новый пост в курганском правительстве. Ее уже дважды понижали в должности

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Слушания по бюджету. Курган, лукашук елена
Елена Лукашук назначена начальником отдела контроля закупок в финансовом управлении Курганской области Фото:

Начальником отдела контроля закупок в казначейском управлении, созданном в финансовом управлении Курганской области, назначена Елена Лукашук. До декабря 2018 года она занимала должность заместителя губернатора — начальника финуправления. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Отдел контроля закупок. Лукашук Елена Геннадьевна — начальник отдела», — указано на сайте финуправления.

Казначейское управление в структуре финансового управления Курганской области создано в начале 2022 года. В финуправлении создание новой структуры объяснили тем, что ведомство получило новые полномочия. Руководить казначейским управлением будет Светлана Шипицына, которая ранее работала в региональном управлении Федерального казначейства.

Лукашук занимала пост заместителя губернатора Курганской области — начальника финуправления с марта 2016 года. В декабре 2018 года эту должность занял Константин Ермаков, который до этого был первым замначальника финуправления. Лукашук при этом понизили в должности, и она заняла должность первого замначальника финуправления, которую освободил Ермаков. В марте 2019 года Лукашук во второй раз понизили в должности и назначили начальником отдела контроля бюджетных обязательств в финансовом управлении.

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Начальником отдела контроля закупок в казначейском управлении, созданном в финансовом управлении Курганской области, назначена Елена Лукашук. До декабря 2018 года она занимала должность заместителя губернатора — начальника финуправления. Информация об этом опубликована на сайте ведомства. «Отдел контроля закупок. Лукашук Елена Геннадьевна — начальник отдела», — указано на сайте финуправления. Казначейское управление в структуре финансового управления Курганской области создано в начале 2022 года. В финуправлении создание новой структуры объяснили тем, что ведомство получило новые полномочия. Руководить казначейским управлением будет Светлана Шипицына, которая ранее работала в региональном управлении Федерального казначейства. Лукашук занимала пост заместителя губернатора Курганской области — начальника финуправления с марта 2016 года. В декабре 2018 года эту должность занял Константин Ермаков, который до этого был первым замначальника финуправления. Лукашук при этом понизили в должности, и она заняла должность первого замначальника финуправления, которую освободил Ермаков. В марте 2019 года Лукашук во второй раз понизили в должности и назначили начальником отдела контроля бюджетных обязательств в финансовом управлении.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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