Елена Лукашук назначена начальником отдела контроля закупок в финансовом управлении Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальником отдела контроля закупок в казначейском управлении, созданном в финансовом управлении Курганской области, назначена Елена Лукашук. До декабря 2018 года она занимала должность заместителя губернатора — начальника финуправления. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«Отдел контроля закупок. Лукашук Елена Геннадьевна — начальник отдела», — указано на сайте финуправления.

Казначейское управление в структуре финансового управления Курганской области создано в начале 2022 года. В финуправлении создание новой структуры объяснили тем, что ведомство получило новые полномочия. Руководить казначейским управлением будет Светлана Шипицына, которая ранее работала в региональном управлении Федерального казначейства.

Лукашук занимала пост заместителя губернатора Курганской области — начальника финуправления с марта 2016 года. В декабре 2018 года эту должность занял Константин Ермаков, который до этого был первым замначальника финуправления. Лукашук при этом понизили в должности, и она заняла должность первого замначальника финуправления, которую освободил Ермаков. В марте 2019 года Лукашук во второй раз понизили в должности и назначили начальником отдела контроля бюджетных обязательств в финансовом управлении.

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