Новая структура проконтролирует траты курганских чиновников

В финансовом управлении Курганской области создано казначейское управление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Новое подразделение сформировано в финансовом управлении Курганской области, которое, в том числе, будет контролировать закупки, финансовые операции и исполнение бюджета. Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

«В связи с новыми полномочиями, в структуре финансового управления Курганской области появилось Казначейское управление. Оно располагается по адресу: г. Курган, ул. Советская, 75 (второй этаж)», — говорится в сообщении финуправления.

В телефонном справочнике указано, что в казначейском управлении работает 19 человек. Оно состоит из трех подразделений: отдел исполнения бюджета, отдел учета операций учреждений и отдел контроля закупок. Руководителем управления назначена Светлана Шипицына. Согласно открытым данным, ранее она работала начальником отдела расходов в управлении Федерального казначейства по Курганской области.

Ранее URA.RU сообщало, что заместителю губернатора Константину Ермакову, в последние годы возглавлявшему финансовое управление, расширили полномочия. Теперь он будет координировать работу финуправления, департамента имущественных и земельных отношений, департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов, управления по обеспечению деятельности мировых судей в Курганской области. Исполняющим обязанности начальника финансового управления с 13 января назначен Сергей Гаврин.

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