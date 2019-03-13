Бывшего заместителя губернатора — начальника финансового управления Курганской области Елену Лукашук в очередной раз понизили в должности. Теперь она возглавляет отдел контроля бюджетных обязательств в том же ведомстве. Информация об этом размещена в телефонном справочнике на официальном сайте финуправления.
Понижение в должности произошло через три месяца после того, как Лукашук покинула должность начальника управления и заняла кресло его первого заместителя. В настоящее время на сайте ведомства эта должность значится вакантной. В пресс-службе главы региона не смогли оперативно прокомментировать кадровые перестановки в финансовом управлении. Руководитель финуправления Константин Ермаков не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».
Как ранее сообщало «URA.RU», Лукашук лишилась должности заместителя губернатора — начальника финансового управления Зуралья в декабре 2018 года, уступив этот пост своему бывшему подчиненному Ермакову. После отставки она заняла должность первого заместителя руководителя финуправления, освободившуюся после повышения Ермакова.
Лукашук была назначена заместителем губернатора Курганской области — начальником финуправления в марте 2016 года. До этого несколько лет она возглавляла региональную контрольно-счетную палату. Еще ранее Лукашук работала в финуправлении области, где «выросла» с главного специалиста до заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела.