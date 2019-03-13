12 марта 2019
11 марта 2019

Некогда влиятельную курганскую даму снова понизили в должности. СКРИН

Станислав Достовалов
© Служба новостей «URA.RU»
13 марта 2019 в 11:27
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Заседание правительства Курганской области, очки в руках, лукашук елена
Елена Лукашук меняет должность второй раз за три месяцаФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывшего заместителя губернатора — начальника финансового управления Курганской области Елену Лукашук в очередной раз понизили в должности. Теперь она возглавляет отдел контроля бюджетных обязательств в том же ведомстве. Информация об этом размещена в телефонном справочнике на официальном сайте финуправления.

Понижение в должности произошло через три месяца после того, как Лукашук покинула должность начальника управления и заняла кресло его первого заместителя. В настоящее время на сайте ведомства эта должность значится вакантной. В пресс-службе главы региона не смогли оперативно прокомментировать кадровые перестановки в финансовом управлении. Руководитель финуправления Константин Ермаков не ответил на звонок корреспондента «URA.RU».

Как ранее сообщало «URA.RU», Лукашук лишилась должности заместителя губернатора — начальника финансового управления Зуралья в декабре 2018 года, уступив этот пост своему бывшему подчиненному Ермакову. После отставки она заняла должность первого заместителя руководителя финуправления, освободившуюся после повышения Ермакова.

Лукашук была назначена заместителем губернатора Курганской области — начальником финуправления в марте 2016 года. До этого несколько лет она возглавляла региональную контрольно-счетную палату. Еще ранее Лукашук работала в финуправлении области, где «выросла» с главного специалиста до заместителя начальника контрольно-ревизионного отдела.

Должность первого заместителя начальника финуправления стала вакантной
Скрин с сайта финансового управления
Елена Лукашук теперь руководит отделом контроля бюджетных обязательств
Скрин сайта финуправления Курганской области

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