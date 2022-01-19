Иммунолог назвал тех, кто лучше защищен от заражения «Омикроном»

20 января 2022 в 01:06 Размер текста - 17 +

Максимальная защита от COVID наступает через три недели после прививки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Наиболее защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса «Омикрон» люди, которые сделали прививку в последние три месяца. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от „Омикрона“. Те, кто в последние три месяца прививались, не заболевают „Омикроном“. Соответственно, у них при контакте может возникнуть от силы инаппарантная инфекция (характеризуется отсутствием клинических признаков — прим. URA.RU), после чего иммунитет к COVID-19 только укрепится», — предположил Владимир Болибок. Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков согласился с тем, что время, когда была сделана прививка, может повлиять на защиту организма от вируса. «Защита, особенно у пожилых, довольно быстро ослабевает. Уровень нейтрализующих антител падает. Где-то через полгода у людей старше 65 лет защита практически уходит до нуля. Вероятность заболеть очень сильно повышается, почти приравнивается к невакцинированным. Именно поэтому сейчас рекомендуется бустер сделать», — отметил специалист. Он подчеркнул, что защита достигает пиковых значений через три недели после второй прививки. Ранее кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов заявил сообщил, что «Омикрон» уже обнаружен в 50 из 85 субъектов РФ. Он считает, что этот штамм станет преобладающим на всей территории страны через две-три недели. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Наиболее защищены от заражения после контакта со штаммом коронавируса «Омикрон» люди, которые сделали прививку в последние три месяца. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок. «Тех, кто вакцинировался, мы отнесли к группе иммунных. Но есть в этой когорте вишенка на торте — это люди, которые проходили вакцинацию в ноябре, декабре. Люди массово на предприятиях вакцинировались, и их можно поздравить с тем, что они сейчас имеют достаточно мощную защиту от „Омикрона“. Те, кто в последние три месяца прививались, не заболевают „Омикроном“. Соответственно, у них при контакте может возникнуть от силы инаппарантная инфекция (характеризуется отсутствием клинических признаков — прим. URA.RU), после чего иммунитет к COVID-19 только укрепится», — предположил Владимир Болибок. Вирусолог, член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта, профессор Петр Чумаков согласился с тем, что время, когда была сделана прививка, может повлиять на защиту организма от вируса. «Защита, особенно у пожилых, довольно быстро ослабевает. Уровень нейтрализующих антител падает. Где-то через полгода у людей старше 65 лет защита практически уходит до нуля. Вероятность заболеть очень сильно повышается, почти приравнивается к невакцинированным. Именно поэтому сейчас рекомендуется бустер сделать», — отметил специалист. Он подчеркнул, что защита достигает пиковых значений через три недели после второй прививки. Ранее кандидат медицинских наук, депутат Госдумы Сергей Леонов заявил сообщил, что «Омикрон» уже обнаружен в 50 из 85 субъектов РФ. Он считает, что этот штамм станет преобладающим на всей территории страны через две-три недели.