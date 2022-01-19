Бывший вице-мэр Челябинска стал директором завода

На ЮАИЗ Жан Мезенцев (на фото) пришел работать в 2017 году (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший вице-мэр Челябинска Жан Мезенцев возглавил Южноуральский арматурно-изоляторный завод (ЮАИЗ). Как сообщает пресс-службе предприятия, приказ о назначении Мезенцева подписал президент холдинга Андрей Рыжиков.

«Первый вице-президент холдинга GIG Жан Мезенцев официально возглавил ЮАИЗ. Соответствующий приказ был подписан президентом холдинга Андреем Рыжиковым», — говорится в сообщении на сайте ЮАИЗ.

На ЮАИЗ Мезенцев пришел в 2017 году и два года проработал в должности исполнительного директора предприятия. В новой должности перед ним стоит задача по внедрению новых тенденций мировой энергетической отрасли.

До 2006 года Мезенцев работал в мэрии Челябинска в должности замглавы и курировал градостроительство. После ухода из администрации он возглавил совет директоров ОАО «Петуховский элеватор» в Курганской области. В 2008 году Мезенцева арестовали по обвинении в мошенничестве на сумму более 50 млн. рублей. В декабре 2011 Мезенцева выпустили из зала суда, поскольку экс- замглавы Челябинска отбыл вынесенный ему приговор — 2 года и 3 месяца.

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