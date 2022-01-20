Врач рассекретил детали смерти Ленина

20 января 2022 в 16:14 Размер текста - 17 +

Тело Владимира Ленина хранится в мавзолее на Красной площади в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нейрофизиолог Валерий Новоселов получил доступ к документам о лечении и смерти Владимира Ленина. Изучив 410 листов «Дневника врачей Ульянова», он поделился информацией с журналистами. 21 января 1924 года Ленин большую часть дня спал, следует из дневника медиков. Дыхание вождя участилось, стало прерывистым и неравномерным ближе к вечеру. «В 17:30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90, дыхание прерывистое, неравномерное. В 18:00 была рвота, у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа, затем появились клонические подергивания справа», — цитирует Новоселов документ в интервью «Московскому комсомольцу». Ленина мучала рвота, он скрипел зубами, прикусил язык, слюна его окрасилась кровью. В 18:45 медики заметили внезапный прилив крови к голове пациента, а в 18:50 дыхание вождя внезапно прекратилось, он побледнел. Врачи в течение получаса проводили Ленину искусственное дыхание, но безрезультатно. «Статус летали в 18:50 установлен профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым», — говорится в документах. Новоселов отмечает, что лечили Ленина только от нейросифилиса. Сомнений в этом диагнозе у врачей не было. Официально срок ограничений, наложенный на доступ к медицинским документам Ленина, истечет 21 января 1924 года — через 100 лет со дня его смерти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Нейрофизиолог Валерий Новоселов получил доступ к документам о лечении и смерти Владимира Ленина. Изучив 410 листов «Дневника врачей Ульянова», он поделился информацией с журналистами. 21 января 1924 года Ленин большую часть дня спал, следует из дневника медиков. Дыхание вождя участилось, стало прерывистым и неравномерным ближе к вечеру. «В 17:30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90, дыхание прерывистое, неравномерное. В 18:00 была рвота, у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа, затем появились клонические подергивания справа», — цитирует Новоселов документ в интервью «Московскому комсомольцу». Ленина мучала рвота, он скрипел зубами, прикусил язык, слюна его окрасилась кровью. В 18:45 медики заметили внезапный прилив крови к голове пациента, а в 18:50 дыхание вождя внезапно прекратилось, он побледнел. Врачи в течение получаса проводили Ленину искусственное дыхание, но безрезультатно. «Статус летали в 18:50 установлен профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым», — говорится в документах. Новоселов отмечает, что лечили Ленина только от нейросифилиса. Сомнений в этом диагнозе у врачей не было. Официально срок ограничений, наложенный на доступ к медицинским документам Ленина, истечет 21 января 1924 года — через 100 лет со дня его смерти.