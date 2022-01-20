Врач рассекретил детали смерти Ленина

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Парк «Зарядье». Москва, мавзолей ленина, кремль
Тело Владимира Ленина хранится в мавзолее на Красной площади в Москве Фото:

Нейрофизиолог Валерий Новоселов получил доступ к документам о лечении и смерти Владимира Ленина. Изучив 410 листов «Дневника врачей Ульянова», он поделился информацией с журналистами.

21 января 1924 года Ленин большую часть дня спал, следует из дневника медиков. Дыхание вождя участилось, стало прерывистым и неравномерным ближе к вечеру. «В 17:30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90, дыхание прерывистое, неравномерное. В 18:00 была рвота, у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа, затем появились клонические подергивания справа», — цитирует Новоселов документ в интервью «Московскому комсомольцу».

Ленина мучала рвота, он скрипел зубами, прикусил язык, слюна его окрасилась кровью. В 18:45 медики заметили внезапный прилив крови к голове пациента, а в 18:50 дыхание вождя внезапно прекратилось, он побледнел. Врачи в течение получаса проводили Ленину искусственное дыхание, но безрезультатно. «Статус летали в 18:50 установлен профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым», — говорится в документах.

Новоселов отмечает, что лечили Ленина только от нейросифилиса. Сомнений в этом диагнозе у врачей не было. Официально срок ограничений, наложенный на доступ к медицинским документам Ленина, истечет 21 января 1924 года — через 100 лет со дня его смерти.

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Нейрофизиолог Валерий Новоселов получил доступ к документам о лечении и смерти Владимира Ленина. Изучив 410 листов «Дневника врачей Ульянова», он поделился информацией с журналистами. 21 января 1924 года Ленин большую часть дня спал, следует из дневника медиков. Дыхание вождя участилось, стало прерывистым и неравномерным ближе к вечеру. «В 17:30 дыхание участилось, температура 37, пульс 90, дыхание прерывистое, неравномерное. В 18:00 была рвота, у пациента коматозное состояние с тоническим напряжением мускулатуры, особенно справа, затем появились клонические подергивания справа», — цитирует Новоселов документ в интервью «Московскому комсомольцу». Ленина мучала рвота, он скрипел зубами, прикусил язык, слюна его окрасилась кровью. В 18:45 медики заметили внезапный прилив крови к голове пациента, а в 18:50 дыхание вождя внезапно прекратилось, он побледнел. Врачи в течение получаса проводили Ленину искусственное дыхание, но безрезультатно. «Статус летали в 18:50 установлен профессорами Ферстером, Осиповым и Елистратовым», — говорится в документах. Новоселов отмечает, что лечили Ленина только от нейросифилиса. Сомнений в этом диагнозе у врачей не было. Официально срок ограничений, наложенный на доступ к медицинским документам Ленина, истечет 21 января 1924 года — через 100 лет со дня его смерти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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