Программу «60 минут» оштрафовали за БДСМ-пропаганду

21 января 2022 в 00:18 Размер текста - 17 +

В эфире «60 минут» с Евгением Поповым появились кадры, которые нельзя показывать детям Фото: Антон Белицкий © URA.RU Московский суд оштрафовал государственный медиахолдинг ВГТРК за демонстрацию видео, содержащее элементы БДСМ в эфире политического шоу «60 минут» на «России 1». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU . «Поводом для разбирательства стало то, что 21 июня 2021 года ведущий Евгений Попов (сейчас является депутатом Госдумы РФ от „Единой России“), обсуждая западные санкции против РФ, решил показать видео, где кандидат в городской совет Манхэттена Зак Вайнер практикует БДСМ со своей подругой», — передает telegram-канал. Суд вынес решение, что данное видео нельзя показывать детям. Возрастное ограничение телепрограммы «60 минут» составляет 12+. В итоге штраф за нарушение составил 20 тысяч рублей. Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей за гей-пропаганду. Знаменитости демонстрировали нетрадиционные отношения в эфире церемонии вручения музыкальной премии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Московский суд оштрафовал государственный медиахолдинг ВГТРК за демонстрацию видео, содержащее элементы БДСМ в эфире политического шоу «60 минут» на «России 1». Об этом сообщает telegram-канал URA.RU. «Поводом для разбирательства стало то, что 21 июня 2021 года ведущий Евгений Попов (сейчас является депутатом Госдумы РФ от „Единой России“), обсуждая западные санкции против РФ, решил показать видео, где кандидат в городской совет Манхэттена Зак Вайнер практикует БДСМ со своей подругой», — передает telegram-канал. Суд вынес решение, что данное видео нельзя показывать детям. Возрастное ограничение телепрограммы «60 минут» составляет 12+. В итоге штраф за нарушение составил 20 тысяч рублей. Ранее Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей за гей-пропаганду. Знаменитости демонстрировали нетрадиционные отношения в эфире церемонии вручения музыкальной премии.