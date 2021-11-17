«Муз-ТВ» оштрафовали за гей-пропаганду

Знаменитости демонстрировали нетрадиционные отношения в эфире премии «Муз-ТВ» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на 1 млн рублей за гей-пропаганду. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы ООО „МУЗ ТВ Операционная компания“ признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 миллиона рублей», — передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. Роскомнадзором был составлен протокол по факту пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

В июне в эфире премии «Муз-ТВ» на телеканале показали блогера Игоря Синяка в платье, тиктокера Даню Милохина в наряде, состоящем наполовину из платья, наполовину из смокинга. Также на церемонию вручения, изображая пару, приехали музыканты Филипп Киркоров и Дава (Давид Манукян). Они прибыли в белом кабриолете, украшенном цветами, в сопровождении полуобнаженных мужчин. После этого на музыкальный телеканал поступила жалоба от общероссийской общественной организации «Ветераны России».

Ранее в соцсетях призвали закрыть ТНТ после поцелуя мужчин. В начале октября на телеканале вышел выпуск юмористического шоу «Игра», в котором была показана сцена поцелуя двух мужчин. После этого против телеканала было возбуждено дело. «ТНТ самый поганый телеканал России. Его нужно немедленно закрывать», «Было противно смотреть», — писали пользователи в соцсетях.