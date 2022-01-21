Юристы предупредили об уголовном сроке за найденные деньги

21 января 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Гражданин, нашедший деньги на улице, должен предпринять все меры для поиска владельца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Россиянин, нашедший деньги или ценные вещи, обязан принять меры для поиска законного владельца и вернуть их. В противном случае, нашедшему ценности гражданину грозит уголовное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал адвокат, правозащитник, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. «При наличии данных о собственнике потерянной вещи, она передается ему. Если в течение полугода не удается найти собственника, то человек, нашедший потерю, получает вознаграждение. Если человек присвоит найденные деньги себе, его может ожидать лишение свободы сроком до 10 лет, в зависимости от суммы», — сказал URA.RU Владимир Новицкий. Адвокат добавил, что о найденных ценностях необходимо сообщить в полицию. «При обнаружении находки, имеющей ценность, необходимо обратиться в полицию или органы управления. Существует определенный порядок обращения. Оформляется документ о сдаче найденных вещей», — объяснил он. С мнением коллеги согласен адвокат Иван Кадочников. «Когда человек находит потерянную кем-то вещь, он обязан дать объявления об этом в газете или в интернете. Когда хозяин вещи будет найден, вы должны документально это подтвердить распиской. Человек нашедший потерю, должен выполнить все эти действия, иначе его будет ждать административное или уголовное наказание. Но в реальности этого никто не соблюдает. Люди пытаются найти собственника потерянной вещи своими силами. Если человек взял деньги, а собственника найти не удалось, то можно подождать 15 лет и признать их своей собственностью», — уточнил юрист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россиянин, нашедший деньги или ценные вещи, обязан принять меры для поиска законного владельца и вернуть их. В противном случае, нашедшему ценности гражданину грозит уголовное наказание в виде 10 лет лишения свободы. Об этом URA.RU рассказал адвокат, правозащитник, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий. «При наличии данных о собственнике потерянной вещи, она передается ему. Если в течение полугода не удается найти собственника, то человек, нашедший потерю, получает вознаграждение. Если человек присвоит найденные деньги себе, его может ожидать лишение свободы сроком до 10 лет, в зависимости от суммы», — сказал URA.RU Владимир Новицкий. Адвокат добавил, что о найденных ценностях необходимо сообщить в полицию. «При обнаружении находки, имеющей ценность, необходимо обратиться в полицию или органы управления. Существует определенный порядок обращения. Оформляется документ о сдаче найденных вещей», — объяснил он. С мнением коллеги согласен адвокат Иван Кадочников. «Когда человек находит потерянную кем-то вещь, он обязан дать объявления об этом в газете или в интернете. Когда хозяин вещи будет найден, вы должны документально это подтвердить распиской. Человек нашедший потерю, должен выполнить все эти действия, иначе его будет ждать административное или уголовное наказание. Но в реальности этого никто не соблюдает. Люди пытаются найти собственника потерянной вещи своими силами. Если человек взял деньги, а собственника найти не удалось, то можно подождать 15 лет и признать их своей собственностью», — уточнил юрист.