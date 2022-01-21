США сорвали подготовку российского космонавта, отказав в визе

22 января 2022 в 09:24 Размер текста - 17 +

Николай Чуб вошел в дублирующий состав экспедиции МКС-68 Фото: Антон Белицкий © URA.RU США отказали в выдаче визы космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу, который должен был полететь в Америку для участия в тренировках. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту „Роскосмоса“ Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона», — цитирует ТАСС источника. В «Роскосмосе» отказались от комментариев. Перед полетом космонавты из других стран тренируются и осваивают российский сегмент МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. Российские космонавты знакомятся с американским сегментом. Николай Чуб вошел в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, который полетит в сентябре на корабле «Союз МС-22». Также космонавт входит в основной состав экспедиции МКС-69, полет планируется на «Союзе МС-23» весной в следующем году. В ноябре NASA объявила о возобновлении российско-американских полетов. Руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС могут решить «перекрестные» полеты американских космонавтов на корабле «Союз» из России, а российских космонавтов на кораблях США. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

США отказали в выдаче визы космонавту «Роскосмоса» Николаю Чубу, который должен был полететь в Америку для участия в тренировках. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией. «США без объяснения причин не выдали въездную визу космонавту „Роскосмоса“ Николаю Чубу, полет которого на МКС запланирован на весну 2023 года. Он собирался в США для участия в тренировочной сессии в Космическом центре им. Джонсона», — цитирует ТАСС источника. В «Роскосмосе» отказались от комментариев. Перед полетом космонавты из других стран тренируются и осваивают российский сегмент МКС в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. Российские космонавты знакомятся с американским сегментом. Николай Чуб вошел в дублирующий экипаж экспедиции МКС-68, который полетит в сентябре на корабле «Союз МС-22». Также космонавт входит в основной состав экспедиции МКС-69, полет планируется на «Союзе МС-23» весной в следующем году. В ноябре NASA объявила о возобновлении российско-американских полетов. Руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано сообщил, что проблему с возможным отсутствием представителей США на МКС могут решить «перекрестные» полеты американских космонавтов на корабле «Союз» из России, а российских космонавтов на кораблях США.