06 ноября 2021

NASA объявила о возобновлении российско-американских полетов

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт сток pickupimage. spacePD. Екатеринбург, космодром, наса, nasa
NASA предложила «перекрестные» полеты с участием российских и американских астронавтов Фото:

Проблему с возможным отсутствием представителей США на международной космической станции (МКС) могут решить «перекрестные» полеты американских астронавтов на космическом корабле «Союз» из России. С таким предложением выступил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано.

«Мы пытаемся найти запасные варианты, например, при которых наши астронавты летали бы на „Союзах“, а российские космонавты — на наших кораблях. На этот запуск (миссии Crew Dragon-3 к МКС — ИФ) мы не планировали резервного экипажа. В будущем мы планируем летать на кораблях друг друга, так мы и решим эту проблему», — рассказал о текущей ситуации Монтальбано, пишет «Интерфакс».

В ходе пресс-конференции ученый объяснил, что так как экипаж миссии Crew Dragon-2 уйдет с МКС раньше, чем на нее прибудет заменяющий ее экипаж Crew Dragon-3, в американском сегменте останется только один представитель NASA — Марк Томас Ванде Хай — астронавт НАСА, прибывший на станцию в апреле на «Союзе». Чтобы предотвратить полное отсутствие астронавтов на МКС, NASA будет добиваться соглашения о «перекрестных» полетах.

Ранее у «Союза МС-18» 17 октября должен был состояться полет на Землю после первого художественного фильма с рабочим названием «Вызов», снятого в космосе. В полете возникли некоторые проблемы. К счастью, экипаж благополучно покинул МКС, перешел в режим автономного полета и отправился к Земле. В NASA заявили, что причиной потери ориентации МКС с «киноэкипажем» стала некорректная наземная процедура.

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