В Кургане суд отложил решение по поджогу Gelandewagen ресторатора

По делу о поджоге автомобиля курганского бизнесмена возобновлено судебное следствие Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский городской суд принял решение о возобновлении судебного производства по делу о поджоге автомобиля Mercedes-Benz G-класса бизнесмена Максима Муравского. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе суда.

«Возобновлено производство по делу для исследования дополнительных доказательств. Следующее заседание назначено на 27 января», — сообщили в пресс-службе суда.

По данным судебной картотеки, 17 января судья по делу удалился в совещательную комнату для вынесения приговора. Предполагалось, что решение будет озвучено 24 января.

Ранее сообщалось, что 37-летний житель города Кургана обвиняется по ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Кроме того, при обыске дома у подозреваемого изъяты две балаклавы, огнестрельное оружие, боеприпасы, несколько сим-карт, пустые бланки для документов и печати. В связи с этим возбуждено еще одно уголовное дело — по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Автомобиль Муравского сгорел в конце июля возле жилого комплекса «Талисман» в Кургане. Перед возгоранием возле машины был замечен посторонний человек. Предприниматель входит в число учредителей ООО «Новый рынок», которое стало управляющей организацией АО «Курганский центральный рынок». Собеседники URA.RU предполагали, что поджог связан с деятельностью бизнесмена.

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