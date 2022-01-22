22 января 2022
21 января 2022

Депздрав ХМАО оценил готовность к борьбе с новой волной COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Заболеваемость коронавирусом в Югре за неделю выросла в 3,5 раза Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что регион готов к отражению новой волны коронавируса. Хотя рост заболеваемости COVID-19 в Югре только за прошлую неделю составил 3,5 раза.

«Схема лечения COVID-19 наработана. Она соответствует всем методическим рекомендациям министерства здравоохранения [РФ]. Есть запас лекарств для лечения 100 тысяч пациентов в амбулаторном режиме. Готовы и стационары. Приобретено и смонтировано оборудование для обеспечения больных кислородом», — заявил Добровольский в эфире телеканала Россия-24.

Глава депздрава ХМАО также обозначил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом комплектуются дополнительные бригады скорой помощи. А у югорчан есть возможность пройти компьютерную томографию легких в вечернее и ночное время. «Помимо коронавируса есть и другие заболевания, онкология, сердечно-сосудистая система. Нам важно сохранить плановую помощь в стационарах. Наработанный за полтора года опыт позволяет нам сохранять. Хотя напряжение возрастает», — прокомментировал Добровольский.

Ранее URA.RU сообщало, что в ковидных госпиталях ХМАО проходит лечение 705 пациентов. За последние сутки в Югре COVID-19 заболело 1280 человек, что является четвертым показателем в России среди регионов. Больше только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.

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Директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский заявил, что регион готов к отражению новой волны коронавируса. Хотя рост заболеваемости COVID-19 в Югре только за прошлую неделю составил 3,5 раза. «Схема лечения COVID-19 наработана. Она соответствует всем методическим рекомендациям министерства здравоохранения [РФ]. Есть запас лекарств для лечения 100 тысяч пациентов в амбулаторном режиме. Готовы и стационары. Приобретено и смонтировано оборудование для обеспечения больных кислородом», — заявил Добровольский в эфире телеканала Россия-24. Глава депздрава ХМАО также обозначил, что в связи с ростом заболеваемости коронавирусом комплектуются дополнительные бригады скорой помощи. А у югорчан есть возможность пройти компьютерную томографию легких в вечернее и ночное время. «Помимо коронавируса есть и другие заболевания, онкология, сердечно-сосудистая система. Нам важно сохранить плановую помощь в стационарах. Наработанный за полтора года опыт позволяет нам сохранять. Хотя напряжение возрастает», — прокомментировал Добровольский. Ранее URA.RU сообщало, что в ковидных госпиталях ХМАО проходит лечение 705 пациентов. За последние сутки в Югре COVID-19 заболело 1280 человек, что является четвертым показателем в России среди регионов. Больше только в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге.
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