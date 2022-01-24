24 января 2022

Канцлер ФРГ отреагировал на отставку вице-адмирала Германии. Тот признал Крым российским

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Канцлер ФРГ прокомментировал отставку вице-адмирала Германии Фото:
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Крым вернулся в состав России

Отставка главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха из-за его заявлении о том, что Крым не будет больше принадлежать Украине является приемлемой. Так считает канцлер Германии Олаф Шольц.

«Заявления, которые сделал вице-адмирал, не отражают представления федерального правительства. Его отставка является приемлемой», — заявил канцлер на пресс-конференции в Берлине.

Ранее Шенбах заявил о том, что Крымского полуострова в составе Украины никогда не будет. На это заявление в стране отреагировали тем, что внесли его в список украинского ресурса «Миротворец». Затем в сети появилась информация о том, что он ушел в отставку.

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Отставка главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха из-за его заявлении о том, что Крым не будет больше принадлежать Украине является приемлемой. Так считает канцлер Германии Олаф Шольц. «Заявления, которые сделал вице-адмирал, не отражают представления федерального правительства. Его отставка является приемлемой», — заявил канцлер на пресс-конференции в Берлине. Ранее Шенбах заявил о том, что Крымского полуострова в составе Украины никогда не будет. На это заявление в стране отреагировали тем, что внесли его в список украинского ресурса «Миротворец». Затем в сети появилась информация о том, что он ушел в отставку.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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