Канцлер ФРГ отреагировал на отставку вице-адмирала Германии. Тот признал Крым российским

25 января 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

Отставка главкома Военно-морских сил Германии вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха из-за его заявлении о том, что Крым не будет больше принадлежать Украине является приемлемой. Так считает канцлер Германии Олаф Шольц. «Заявления, которые сделал вице-адмирал, не отражают представления федерального правительства. Его отставка является приемлемой», — заявил канцлер на пресс-конференции в Берлине. Ранее Шенбах заявил о том, что Крымского полуострова в составе Украины никогда не будет. На это заявление в стране отреагировали тем, что внесли его в список украинского ресурса «Миротворец». Затем в сети появилась информация о том, что он ушел в отставку.