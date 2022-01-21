21 января 2022

Глава ВМС Германии признал Крым навсегда российским

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Крым вернулся в состав России в 2014 году Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Крым не будет снова принадлежать Украине. Об этом заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара.

«Крымского полуострова нет [в составе Украины], он никогда не вернется. Это факт», — высказался Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, трансляция велась на их youtube-канале.

Крым стал регионом России в 2014 году после проведения референдума. На Украине не согласны с этим решением и заявляют, что территория оккупирована. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что Украина планирует предпринять шаги для возвращения полуострова.

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Крым не будет снова принадлежать Украине. Об этом заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. «Крымского полуострова нет [в составе Украины], он никогда не вернется. Это факт», — высказался Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, трансляция велась на их youtube-канале. Крым стал регионом России в 2014 году после проведения референдума. На Украине не согласны с этим решением и заявляют, что территория оккупирована. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что Украина планирует предпринять шаги для возвращения полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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