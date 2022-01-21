Глава ВМС Германии признал Крым навсегда российским

22 января 2022 в 10:18 Размер текста - 17 +

Крым вернулся в состав России в 2014 году Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU новость из сюжета Крым вернулся в состав России Крым не будет снова принадлежать Украине. Об этом заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. «Крымского полуострова нет [в составе Украины], он никогда не вернется. Это факт», — высказался Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, трансляция велась на их youtube-канале. Крым стал регионом России в 2014 году после проведения референдума. На Украине не согласны с этим решением и заявляют, что территория оккупирована. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что Украина планирует предпринять шаги для возвращения полуострова. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Крым не будет снова принадлежать Украине. Об этом заявил глава ВМС Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара. «Крымского полуострова нет [в составе Украины], он никогда не вернется. Это факт», — высказался Ахим Шенбах на конференции индийского института оборонных исследований имени Манохара Паррикара, трансляция велась на их youtube-канале. Крым стал регионом России в 2014 году после проведения референдума. На Украине не согласны с этим решением и заявляют, что территория оккупирована. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что Украина планирует предпринять шаги для возвращения полуострова.