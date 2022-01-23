Украина наказала вице-адмирала Германии, «отдавшего» Крым России

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На Украине адмирала Шенбаха обвиняют в агрессии из-за Крыма Фото:
новость из сюжета
Крым вернулся в состав России

Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, признавший Крым российским, а после этого подавший в отставку, внесен в список украинского ресурса «Миротворец». Так на Украине отреагировали на заявление военного.

«За участие в попытках легализации оккупации Крыма и за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», — говорится на сайте. Информацию приводит РИА «Новости».

«Миротворец» был создан по инициативе бывшего внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. На сайте содержится информация о людях, которые якобы находились в зоне боевых действий на Украине. Вся информация собрана нелегально.

Скандал с немецким экс-главой ВМС разразился после того, как Шенбах сделал заявление, что Крым не будет принадлежать Украине, более того, он никогда не вернется в ее состав. После этого министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила военного покинуть пост.

Крым стал регионом России после проведения референдума в 2014 году. На Украине выступили категорически против такого решения, заявив, что полуостров оккупирован. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что предпримет шаги для возвращения полуострова.

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Командующий военно-морскими силами Германии Кай-Ахим Шенбах, признавший Крым российским, а после этого подавший в отставку, внесен в список украинского ресурса «Миротворец». Так на Украине отреагировали на заявление военного. «За участие в попытках легализации оккупации Крыма и за участие в актах гуманитарной агрессии против Украины», — говорится на сайте. Информацию приводит РИА «Новости». «Миротворец» был создан по инициативе бывшего внештатного советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко. На сайте содержится информация о людях, которые якобы находились в зоне боевых действий на Украине. Вся информация собрана нелегально. Скандал с немецким экс-главой ВМС разразился после того, как Шенбах сделал заявление, что Крым не будет принадлежать Украине, более того, он никогда не вернется в ее состав. После этого министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила военного покинуть пост. Крым стал регионом России после проведения референдума в 2014 году. На Украине выступили категорически против такого решения, заявив, что полуостров оккупирован. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2022 году военные смогут сфотографироваться в Крыму, Донецке и Луганске после боевых действий. Также глава Украины заявил, что предпримет шаги для возвращения полуострова.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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