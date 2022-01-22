СМИ: главу ВМС Германии отправили в отставку за признание Крыма

Кай-Ахима Шенбаха попросили уйти с поста главы ВМС после его слов о принадлежности Крыма к России Фото: Дмитрий Николаев © URA.RU

новость из сюжета Крым вернулся в состав России

Командующий военно-морскими силами (ВМС) Германии Кай-Ахим Шенбах уйдет в отставку из-за заявления о невозможности возвращения Крыма в состав Украины. Об этом сообщает журнал Spiegel.

Ранее сообщалось, что Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крымский полуостров навсегда потерян для Украины, что является противоречивым высказыванием в сравнении с официальной позицией Германии и ее партнеров. Он выразил понимание президенту России Владимиру Путину, отметив, что российский лидер требует только уважения к своему государству и, вероятно, его заслуживает, что партнеры РФ с легкостью могут исполнить.

По информации журнала, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт попросила Шенбаха покинуть пост главы ВМС Германии. «Я только что попросил федерального министра обороны [Германии] немедленно освободить меня от моих обязанностей командующего военно-морского флота», — сказал Кай-Ахим Шенбах в своем заявлении, которое было опубликовано позже.

Также он объяснил, что «бездумные комментарии» по поводу Крыма являются его личной точкой зрения. Однако, добавил Шенбах, для «предотвращения дальнейшего ущерба для ВМС, вооруженным силам и, прежде всего, самой Германии, отставка является необходимым шагом».

Ранее сообщалось, что в украинском МИД потребовали публично опровергнуть слова командующего ВМС Германии о Крыме, передает телеканал 360. Представитель Минобороны ФРГ заявил, что не ведомство не разделяет мнение Шенбаха о Крыме, пишет RT. Владимир Путин неоднократно заявлял, что Крым и Севастополь навсегда останутся частью Российской Федерации.

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