24 января 2022
22 января 2022

В детском саду в Нефтеюганске произошла вспышка ротавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Ирина Текслер передала в детскую больницу наборы для экспресс-тестирования на выявление антигена коронавируса. Челябинск , ребенок, больной, врачи, травматология, детская больница, доктора, пациент, каталка больничная, экстренное отделение
Подхватили инфекцию 17 детей, 9 из них были госпитализированы Фото:

В нефтеюганском частном детском саду «Семь гномов» зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции, по данным Роспортебнадзора заболели 17 детсадовцев, 9 из них и один воспитатель попали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспортебнадзора по ХМАО.

«Как только мы увидели, что в детском саду более двух случаев заражения инфекцией, наши специалисты выехали на объект для выяснения ситуации, собрали материалы на территории приготовления и приема пищи. Заболели 17 воспитанников. Мы имеем дело с ротавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве.

Сообщается, что Роспотребнадзор регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций. По информации департамента здравоохранения ХМАО, сейчас семь детей и воспитатель уже выписаны из больницы, двое воспитанников продолжают лечение.

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В нефтеюганском частном детском саду «Семь гномов» зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции, по данным Роспортебнадзора заболели 17 детсадовцев, 9 из них и один воспитатель попали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспортебнадзора по ХМАО. «Как только мы увидели, что в детском саду более двух случаев заражения инфекцией, наши специалисты выехали на объект для выяснения ситуации, собрали материалы на территории приготовления и приема пищи. Заболели 17 воспитанников. Мы имеем дело с ротавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве. Сообщается, что Роспотребнадзор регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций. По информации департамента здравоохранения ХМАО, сейчас семь детей и воспитатель уже выписаны из больницы, двое воспитанников продолжают лечение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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