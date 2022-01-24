В детском саду в Нефтеюганске произошла вспышка ротавируса

25 января 2022 в 13:17 Размер текста - 17 +

Подхватили инфекцию 17 детей, 9 из них были госпитализированы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В нефтеюганском частном детском саду «Семь гномов» зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции, по данным Роспортебнадзора заболели 17 детсадовцев, 9 из них и один воспитатель попали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспортебнадзора по ХМАО. «Как только мы увидели, что в детском саду более двух случаев заражения инфекцией, наши специалисты выехали на объект для выяснения ситуации, собрали материалы на территории приготовления и приема пищи. Заболели 17 воспитанников. Мы имеем дело с ротавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве. Сообщается, что Роспотребнадзор регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций. По информации департамента здравоохранения ХМАО, сейчас семь детей и воспитатель уже выписаны из больницы, двое воспитанников продолжают лечение. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В нефтеюганском частном детском саду «Семь гномов» зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции, по данным Роспортебнадзора заболели 17 детсадовцев, 9 из них и один воспитатель попали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспортебнадзора по ХМАО. «Как только мы увидели, что в детском саду более двух случаев заражения инфекцией, наши специалисты выехали на объект для выяснения ситуации, собрали материалы на территории приготовления и приема пищи. Заболели 17 воспитанников. Мы имеем дело с ротавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве. Сообщается, что Роспотребнадзор регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций. По информации департамента здравоохранения ХМАО, сейчас семь детей и воспитатель уже выписаны из больницы, двое воспитанников продолжают лечение.