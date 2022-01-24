В детском саду в Нефтеюганске произошла вспышка ротавируса

В нефтеюганском частном детском саду «Семь гномов» зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции, по данным Роспортебнадзора заболели 17 детсадовцев, 9 из них и один воспитатель попали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспортебнадзора по ХМАО.
«Как только мы увидели, что в детском саду более двух случаев заражения инфекцией, наши специалисты выехали на объект для выяснения ситуации, собрали материалы на территории приготовления и приема пищи. Заболели 17 воспитанников. Мы имеем дело с ротавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве.
Сообщается, что Роспотребнадзор регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций. По информации департамента здравоохранения ХМАО, сейчас семь детей и воспитатель уже выписаны из больницы, двое воспитанников продолжают лечение.
В нефтеюганском частном детском саду «Семь гномов» зафиксировали вспышку ротавирусной инфекции, по данным Роспортебнадзора заболели 17 детсадовцев, 9 из них и один воспитатель попали в больницы в состоянии средней степени тяжести. Об этом URA.RU рассказали в управлении Роспортебнадзора по ХМАО. «Как только мы увидели, что в детском саду более двух случаев заражения инфекцией, наши специалисты выехали на объект для выяснения ситуации, собрали материалы на территории приготовления и приема пищи. Заболели 17 воспитанников. Мы имеем дело с ротавирусной инфекцией», — рассказали в ведомстве. Сообщается, что Роспотребнадзор регистрирует активизацию эпидемического процесса кишечных вирусных инфекций. По информации департамента здравоохранения ХМАО, сейчас семь детей и воспитатель уже выписаны из больницы, двое воспитанников продолжают лечение.