Диетолог предупредил об онкологическом заболевании из-за колбасы

25 января 2022 в 17:12 Размер текста - 17 +

В неделю можно употреблять в пищу 2-3 порции колбасы с зерновым хлебом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU При регулярном употреблении колбасных изделий у человека появляется риск возникновения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Все продукты в колбасах содержатся в глубоко измельченной форме, что ускоряет их всасываемость, и это является отрицательным фактором в плане здоровья. Пища должна всасываться медленно. Избыточное употребление колбас ведет к ожирению, артериальной гипертонии, атеросклерозу, более высокой склонности к раку толстой и прямой кишки», — сказал Михаил Гинзбург. Доктор наук объяснил, что колбасу можно заменить другими продуктами. «О пользе колбасы можно забыть. Есть масса продуктов с гораздо более богатым содержанием белка: кисломолочные продукты, рыба или птица. Колбасы относятся к продуктам с глубокой переработкой мяса. Вред этих продуктов в их избыточной солености, в избыточном количестве соединений, которые отрицательно действуют на кишечную флору, и большое количество содержания животного жира», — сказал он. По словам диетолога, в неделю можно употреблять 2-3 порции колбасных изделий вместе с зерновым хлебом. «Если человек молодой, то к употреблению допускается 2-3 порции колбасных изделий в неделю. Желательно колбасу употреблять вместе с зерновым хлебом. Идеальным вариантом будет бутерброд из ржаного или зернового хлеба с ломтиком колбасы и листом салата», — заключил Михаил Гинзбург. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

При регулярном употреблении колбасных изделий у человека появляется риск возникновения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта. Об этом URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Все продукты в колбасах содержатся в глубоко измельченной форме, что ускоряет их всасываемость, и это является отрицательным фактором в плане здоровья. Пища должна всасываться медленно. Избыточное употребление колбас ведет к ожирению, артериальной гипертонии, атеросклерозу, более высокой склонности к раку толстой и прямой кишки», — сказал Михаил Гинзбург. Доктор наук объяснил, что колбасу можно заменить другими продуктами. «О пользе колбасы можно забыть. Есть масса продуктов с гораздо более богатым содержанием белка: кисломолочные продукты, рыба или птица. Колбасы относятся к продуктам с глубокой переработкой мяса. Вред этих продуктов в их избыточной солености, в избыточном количестве соединений, которые отрицательно действуют на кишечную флору, и большое количество содержания животного жира», — сказал он. По словам диетолога, в неделю можно употреблять 2-3 порции колбасных изделий вместе с зерновым хлебом. «Если человек молодой, то к употреблению допускается 2-3 порции колбасных изделий в неделю. Желательно колбасу употреблять вместе с зерновым хлебом. Идеальным вариантом будет бутерброд из ржаного или зернового хлеба с ломтиком колбасы и листом салата», — заключил Михаил Гинзбург.